دکتر سیدحسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تعداد زیاد داوطلبان و درخواست برای تحصیل دانشگاهها درصورت بومی گزینی کامل رشته ها نیز ظرفیت دانشگاه آزاد خالی نمی ماند.

وی اضافه کرد: ظرفیت گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد به صورت درصدی که مورد تایید وزارت بهداشت باشد تغییر می کند و بر همین اساس به دلیل افزایش ظرفیت سال گذشته طبعاً ظرفیت سال جاری تعدیل شده است.

یحیوی یادآور شد: بر اساس ظرفیتی که اعلام شده سالانه 600 تا 700 نفر ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در مقطع دکتری حرفه ای تعیین شده که امسال نیز حدوداً همین میزان است.