  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

یحیوی در گفتگو با مهر:

ظرفیت دانشگاه آزاد خالی نمی‌ماند/ تعدیل ظرفیت پزشکی در دانشگاه آزاد

ظرفیت دانشگاه آزاد خالی نمی‌ماند/ تعدیل ظرفیت پزشکی در دانشگاه آزاد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تاثیر بومی گزینی کنکور سراسری در ظرفیت دانشگاه آزاد گفت: درصورت بومی گزینی کامل رشته ها نیز ظرفیت دانشگاه آزاد خالی نمی ماند.

دکتر سیدحسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تعداد زیاد داوطلبان و درخواست برای تحصیل دانشگاهها درصورت بومی گزینی کامل رشته ها نیز ظرفیت دانشگاه آزاد خالی نمی ماند.

وی اضافه کرد: ظرفیت گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد به صورت درصدی که مورد تایید وزارت بهداشت باشد تغییر می کند و بر همین اساس به دلیل افزایش ظرفیت سال گذشته طبعاً ظرفیت سال جاری تعدیل شده است.

یحیوی یادآور شد: بر اساس ظرفیتی که اعلام شده سالانه 600 تا 700 نفر ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در مقطع دکتری حرفه ای تعیین شده که امسال نیز حدوداً همین میزان است.

کد مطلب 943861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها