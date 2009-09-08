دولت با واردات غیر قانونی بنزین قانون بودجه را نقض می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی به همراه علی مطهری، حسین نجابت و الیاس نادران دیگر نمایندگان تهران در تذکری کتبی به رئیس جمهور تاکید کردند:اقدامات دولت در سهمیه بندی و واردات بنزین نقض آشکار قانون بودجه 1388 است ، دولت به قانون تمکین کند و از هدر دادن منابع ملی به نفع رفاه دهک های ثروتمند و افزایش کسری بودجه بپرهیزد.

این نمایندگان توضیح داده اند: بند 61 قانون بودجه سال 1388 چنین مقرر می دارد: " 61- دولت مکلف است ... با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده، ... به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد، استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است."

این متن قانونی سه حکم را بر دولت تکلیف می کند: 1- تنها تولید داخلی بنزین را می باید با سهمیه بندی و به قیمت هر لیتر 1000 ریال بروشد. 2- هیچ یارانه ای برای مصرف بنزین پرداخت نشود 3- تمام بنزین وارداتی به قیمت تمام شده فروخته شود به طوریکه از هیچ محلی و نیز از منابع بودجه کل کشور هزینه ای پرداخت نشود.

در حالیکه متوسط تولید بنزین از ابتدای سال تا 9/6/88 روزانه 42.11، مصرف 66.9 و واردات 20.86 و فروش آزاد بنزین کمتر از 3 میلیون لیتر بوده است یعنی دولت روزانه حدود 18 میلیون لیتر از واردات و نزدیک به 7 میلیون لیتر از ذخایر را بر خلاف قانون با سهمیه بندی و به قیمت 1000 ریال در هر لیتر فروخته است و در پنج ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزدیک به 1.7 میلیارد دلار، به انداز 1.4 میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده است. پس هر سه حکم نقض گردیده است. ادامه این قانون شکنی به معنای اتلاف منابع محدود ملی به نفع دهک های ثروتمند است که بیشترین بهره را از یارانه انرژی می برند. همچنین تضعیف قانون و مردم سالاری و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و در آخر سال بودجه را به کسری بیشتر دچار می کند. ضروری است دولت بلافاصله تصمیماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه انجام شده پاسخگو باشد.