صادرات غیرنفتی 42 درصد از اهداف برنامه چهارم جلوتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سیدعلیرضا شجاعی با بیان این مطلب افزود: در53 ماه نخست برنامه چهارم توسعه، معادل 45 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: این درحالی است که مطابق آمار رسمی گمرک، از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا پنج ماه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی به 64 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده که این امر بیانگر تحقق 142 درصدی اهداف پیش بینی شده است.

رئیس گروه مشاوران جوان سازمان توسعه تجارت ایران افزود: همچنین عملکرد صادراتی کشورمان با احتساب میعانات گازی در مدت 53 ماهه برنامه چهارم توسعه معادل 80 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده که تحقق 178 درصدی اهداف پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد.

شجاعی تصریح کرد: با وجود برخی کاستی‌ها در ارزش صادرات غیرنفتی پنج ماهه نخست امسال که به دلایلی نظیر بحران مالی غرب و کاهش قیمت‌های برخی محصولات در بازار جهانی رخ داده؛ خوشبختانه کشورمان در مجموع توانسته است اهداف برنامه چهارم توسعه در این حوزه را پوشش دهد.

وی اظهارداشت: این در شرایطی است که شش ماه تا پایان برنامه چهارم توسعه باقی مانده است و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رشد فزاینده و فراتر از برنامه صادرات غیرنفتی کشور تا پایان برنامه همچنان ادامه خواهد داشت.

سخنگوی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هدف برنامه دوم توسعه 26 میلیارد دلار صادرات بوده که اهداف برنامه تحقق نیافت و در برنامه سوم، اهداف صادراتی از 26 به 28 میلیارد دلار صادرات تغییر کرد که فقط 92 درصد آن تحقق یافت.

وی افزود: با وجودی که دربرنامه چهارم توسعه، هدف صادرات غیرنفتی با جهشی چشمگیر به 52 میلیارد و 800 میلیون دلار ارتقاء یافت که با همکاری بخش خصوصی و برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های دولت، اهداف صادراتی کشور برای نخستین بار محقق شد.

شجاعی خاطرنشان کرد: توفیق تجاری ایران در شرایطی حاصل شده که اعمال محدودیت برخی از کشورهای غربی به بهانه‌های مختلف برمناسبات تجاری ایران سایه افکنده ولی در عمل اینگونه کارشکنی‌ها، مانع جدی برای رشد تجاری ایران قرار نگرفت.

سخنگوی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه در تجارت بین‌الملل، فضای رقابتی حاکم است، تصریح کرد: تنها برگ برنده ما در صادرات و پیشی گرفتن از رقبا، ایجاد فضای رقابتی در کالا و خدمات کشور است تا برآیند آن در صادرات کشور متبلور شود.