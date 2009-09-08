آمادگی تاکسیرانی برای تامین 16 هزار خودروی مورد نیاز سرویس مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی افزود: بدون آنکه مشکلی در خدمات رسانی عمومی ایجاد شود می توانیم 16 هزار خودروی مورد نیاز برای این موضوع را تامین کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: از ماهها پیش برای اینکه در خدمات رسانی تاکسیها به عنوان سرویس مدارس دچار مشکل نشویم با جذب تاکسیهای گردشی و خودروهای ون در خطوط ، تقویت 10 تا 15 درصدی خطوط تاکسیرانی را محقق کردیم و اکنون به وضعیتی رسیده ایم که بخشی از تاکسیهای خطی به راحتی می توانند به عنوان سرویس مدرسه فعالیت و خدمات رسانی کنند بدون آنکه کمبود و مشکلی برای عموم شهروندان در خطوط به وجود آید .

تیموری کرمانی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت تاکسیرانیها باید در صورت امکان سرویس مدارس را تحت پوشش قرار دهند اما اگر ناوگان و توان لازم در مجموعه تاکسیرانی وجود نداشت اشخاص حقیقی باید پس از تایید و اخذ مجوز لازم از شهرداری و تایید آموزش و پرورش به فعالیت به عنوان سرویس مدرسه اقدام کنند در غیر این صورت پلیس راهنمایی ورانندگی با متخلفین برخورد خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه تاکسیرانی شهر تهران برای تحت پوشش قرار دادن کامل سرویس مدارس اعلام آمادگی می کند گفت : به تمام خطوط تاکسیرانی اعلام شده که بهترین و مجرب ترین رانندگان برای خدمات رسانی به دانش آموزان به عنوان سرویس مدرسه انتخاب و معرفی شوند که پس از بررسی و گزینش مناسبترین رانندگان برای این امر انتخاب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد : نهایت دقت در انتخاب رانندگان سرویس مدارس صورت می گیرد که این افراد در سلامت کامل بوده و از نظر اخلاقی به طور کامل مرود تایید باشند و خانواده ها بتوانند با اطمینان خاطر فرزندانشان را به این افراد بسپارند و دغدغه ای نداشته باشند.

حسین تیموری کرمانی تاکید کرد: همچنین بر نحوه عملکرد تاکسیهایی که به عنوان سرویس مدرسه فعال می شوند به طور کامل نظارت خواهد شد تا این خدمات رسانی مناسبی به دانش آموزان صورت گیرد و شاهد رضایت والدی و دانش آموزان باشیم.