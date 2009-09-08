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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

بطحایی به مهر خبر داد:

افزایش ظرفیت دانشجو بدون نظر دانشگاهها/ شرایط دانشگاهها لحاظ شود

افزایش ظرفیت دانشجو بدون نظر دانشگاهها/ شرایط دانشگاهها لحاظ شود

رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گفت: توسعه کمی دانشگاههای کشور با توسعه کیفی هماهنگ نبوده و طی چند سال گذشته شاهد افزایش ظرفیتهای پذیرش مستقل از نظر دانشگاه بودیم.

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حتی مجلس شورای اسلامی ظرفیتهای جدیدی را برای پذیرش دانشجو بدون هماهنگی با دانشگاهها ایجاد کرد که این مسئله به برنامه ریزی تحصیلی و کیفت آموزشی دانشگاهها لطمه زد.

وی افزود: در کل شیب افزایش ظرفیت پذیرش مطابق برنامه چهارم توسعه بوده اما شرایط دانشگاهها در این زمینه در نظر گرفته نشده است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گفت: با توجه به جمعیت 74 میلیونی ایران و سه میلیون و 500 هزار دانشجویی که داریم می توان گفت هنوز نسبت به استانداردهای جهانی عقب هستیم و لازم است که شتاب توسعه علمی داشته باشیم اما این توسعه باید با رعایت تمامی جوانب همراه باشد.

کد مطلب 943888

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