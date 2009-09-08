مرگ 211 نفر بر اثر غرق شدگی در دو ماه اول تابستان

دکتر محمد حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار غرق شدگان طی دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت : در تیر ماه امسال 98 نفر و در مرداد ماه 113 نفر در چهار استان مازندران، گیلان، خوزستان و گلستان بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند.

بر اساس سازمان پزشکی قانونی کشور از کل 98 نفری که در تیر ماه بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند 88 نفر مرد و 10 نفر زن بوده اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: از کل فوت شدگان بر اثر غرق شدگی در مرداد امسال 102 نفر مرد، 10 نفر زن و یکنفر کودک بوده‌اند. همچنین بیشترین آمار غرق شدگی مربوط به استان مازندران با 73 مورد غرق شدگی بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی این مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی کمترین آمار غرق شدگی در مرداد امسال مربوط به استان گلستان با ثبت یک مورد غرق شدگی است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: در پایان شهریور ماه آمار کلی غرق شدگان در سراسر کشور را اعلام خواهیم کرد.