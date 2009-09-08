سفیر عراق در اردن به ارتکاب جرایم ضد انسانی در زمان صدام متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، "سعد الحیانی" سفیر کنونی عراق در اردن طی فعالیت های خود در نظام سابق بعث مرتکب جرایم ضد بشری شده است.

بر پایه این گزارش الحیانی در نظام گذشته عراق سمت معاون وزیر را داشته است. وی در نخستین واکنش نسبت به این خبر با ابراز شگفتی در این باره حضور خود را در تشکیلات نظام صدام دروغ دانسته است.

الحیانی می گوید: من در سال 1980 پس از 10 سال فعالیت به عنوان کارمند وزارت خارجه، از تشکیلات دولتی اخراج شدم.

همچنین دادگاه عالی جنایی عراق، قرار بازداشت دیگری به همین اتهام برای "عبدالباسط ترکی" رئیس کنونی دیوان مالی عراق صادر کرده است.

وی نیز با ابراز بی اطلاعی درباره صدور چنین قرار بازداشتی، مشارکت خود در جرایم ضد بشری تکذیب کرد.