۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

مسابقات جهانی والیبال نشسته جوانان در مشهد برگزار می شود

مسئول انجمن والیبال نشسته کشورمان از برگزاری سومین دوره مسابقات جهانی این رشته در رده سنی جوانان در مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی با اعلام این خبر افزود: سومین دوره این رقابت ها با شرکت هشت تیم در رده سنی جوانان در سالن شهید بهشتی مشهد همزمان با ولادت امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

وی در خصوص زمان برگزاری این رقابت ها خاطرنشان کرد: این مسابقات 11 آبان ماه سال جاری برگزار می شود که تاکنون هفت تیم از کشورهای برزیل،‌آلمان، کرواسی، لهستان، قزاقستان، بوسنی و هرزگوین و عراق اعلام آمادگی کردند که به احتمال زیاد تیم های روسیه و اوکراین نیزبه این مسابقات اضافه خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: اولین دوره این مسابقات در سال 2005 دراسلوونی و دومین دوره آن درسال 2008 در برزیل برگزار شد که در دو دوره گذشته تیم ایران توانست مقام نخست این رقابت ها را کسب کند.

