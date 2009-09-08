به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، پروژه 117 واحدی مسکن مهر فرهنگیان لردگان که هم‌اکنون مراحل پایانی خود را می‌گذراند تا اوایل مهرماه امسال افتتاح خواهد شد تا نخستین طرح مسکن مهر افتتاحی در این استان لقب گیرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در این زمینه اظهار داشت:‌ چهارمحال و بختیاری از استان‌های برتر کشور در اجرای طرح مسکن مهر بوده و در ارزیابی‌های مختلف نیز همواره در گروه استان‌های برتر قرار داشته است.

اصغرمجیدی افزود: در حال حاضر چهار هزار واحد مسکونی مسکن مهر در استان چهارمحال و بختیاری در دست احداث و ساخت است.

به گفته وی تاکنون برای اجرای طرح مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری 507 هکتار زمین به استعداد 32 هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف این استان آماده ‌‌سازی و اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به برنامه دولت برای ارتقای سطح کیفی ساخت و ساز در طرح مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت:‌ بر همین اساس دولت در برنامه مسکن مهر از طرح‌هایی که از فناوری‌های نوین مسکن بهره‌ می‌گیرند با اختصاص تسهیلات ویژه‌ای حمایت می‌کند.

مجیدی با توصیه به شرکت‌های تعاونی مسکن مهر استان برای بهره‌گیری از فناوری جدید ساختمان‌سازی، تصریح کرد: بهره ‌گیری از فناوری‌های نوین علاوه بر سرعت بخشیدن به امر ساخت و ساز مسکن بر کیفیت آن نیز به میزان قابل توجهی می‌افزاید.

وی بیان داشت: ‌بر اساس تصمیم دولت سازمان مسکن و شهرسازی در همه استان‌های کشور موظف به حمایت از طرح‌های فناوری نوین ساختمان بوده و این موضوع در چهارمحال و بختیاری نیز لحاظ شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در پایان با مطلوب ارزیابی کردن آثار طرح مسکن مهر تصریح کرد:‌ رونق مسکن مهر موجب کاهش واسطه ‌گری در بخش مسکن در این استان شده و امید به خانه ‌دار شدن در طبقه متوسط جامعه را نیز زنده کرده است.