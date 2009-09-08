در دولت نهم هم به من پیشنهاد وزارت شده بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه آلیا وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز سه شنبه مجلس ، در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به ارائه نامه رئیس جمهور به مجلس مبنی بر پس گرفتن معرفی وزیران پیشنهادی گفت: من در اول جلسه علنی امروز به آقای لاریجانی گفتم که اعلام وصول این نامه را بعد از ساعت 10 اعلام کنند چون مشغول رایزنی با آقای احمدی نژاد بودم. اما متاسفانه آقای لاریجانی این نامه را سریعا اعلام وصول کردند و وقتی من اعتراض کردم ایشان عذرخواهی کردند.

وی گفت : قرار شد بعد از تعطیلات مجلس 3 وزیر پیشنهادی معرفی شوند.

آلیا درباره عدم ارائه برنامه های خود و پیام رئیس جمهور به رئیس مجلس مبنی بر اینکه مجلس همان برنامه های وزیران پیشنهادی قبلی را مطالعه کندگفت : برنامه های من در حال تایپ و آماده شدن بود و از برنامه های وزیر پیشنهادی قبلی هم در آن استفاده شده بود.

نماینده مردم تهران گفت: من 5 سال سابقه در صدا وسیما، 5 سال سابقه مجلس و 20 سال هم سابقه آموزش و پرورش دارم.

وی افزود: این مسئله تازگی ندارد در مجلس هفتم نیز بحث وزارت زنان مطرح شد و برداشت عمومی این بود که از نظر رهبر معظم انقلاب وزارت زنان شبهه شرعی ندارد.

آلیا درباره انتقاد تعدادی از مراجع عظام و روحانیان به معرفی وزیر زن گفت: وزارت حکم ولایت را ندارد بلکه به معنای خدمتگزاری است و به همین دلیل وزارت زنان ایرادی ندارد.

نماینده تهران ادامه داد: من در دولت نهم یک پیش نویس برای برنامه ام در وزارت آموزش و پرورش تهیه کرده بودم که این برنامه را تکمیل خواهم کرد.

آلیا در مورد ارزیابی فضای مجلس در مورد رای اعتماد به خود، گفت: اینکه بعضا قبل از مطرح شدن برنامه در بعضی از فراکسیون ها مطرح می شود نباید به 7 الی 8 نفر رای بدهیم درست نیست باید وزیران برنامه ها را ارائه دهند بحث انجام شود بعد نمایندگان با علم کامل تصمیم گیری کنند.