به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به مناسبت ایام قدر به مدت سه شب با حضور هیئت تعزیهداران دماوند به سرپرستی حجتالله لطیفی روز جمعه ویژه حضرت علی (ع)، روز شنبه حضرت ابوالفضل (ع) و یکشنبه حضرت علی اکبر (ع) در فضای باز فرهنگسرا برپا خواهد شد.
عیسی میرزامحمدی، محمد علیجانی، مرتضی فراهانی، محمدرضا یوسفزاده، مجید رضاقلیان، مهدی خطیب، شمساله صدیق، کشاورز، رضا یدرهای، صادق ، ابوحمزه و حجتالهی لطیفی تعزیهخوانان این گروه هستند.
علاقمندان میتوانند روزهای 20 تا 22 شهریور از ساعت 18 تا 30/19 در فضای باز فرهنگسرای نیاوران به تماشای این مراسم بنشینند. شرکت در مراسم تعزیهخوانی برای عموم آزاد است.
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