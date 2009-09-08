  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

تحولات همسایگان شرقی/

کشته و زخمی شدن 19 نفر در افغانستان/ کشته شدن چهار کودک در پاکستان

کشته و زخمی شدن 19 نفر در افغانستان/ کشته شدن چهار کودک در پاکستان

کشته و زخمی شدن 19 نفر در شمال افغانستان، کشته شدن دو نفر در نتیجه حمله انتحاری در فرودگاه نظامی کابل و به قتل رسیدن چهار کودک در پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز سه شنبه بر اثر انفجار یک بمب در استان بغلان واقع در شمال افغانستان یک نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه بر اثر یک حمله انتحاری در یک فرودگاه نظامی در کابل دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین شبه نظامیان طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفتند. این انفجار در ساعت 8:22 صبح امروز به وقت محلی کابل روی داد.

در همین حال سخنگوی طالبان در افغانستان مدعی شد که در این حمله انتحاری 25 نظامی خارجی کشته شدند.

خبر دیگر اینکه دولت آلمان روز دوشنبه ضمن رد هرگونه انتقاد بین المللی درباره حمله هوایی روز جمعه نیروهای ناتو به ولایت قندوز در شمال افغانستان اعلام کرد: این عملیات نظامی صحیح بوده و هیچ فرد غیرنظامی در اثر این حمله جان خود را از دست نداده است.

همچنین مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که شبه نظامیان دستکم چهار کودک را در این کشور کشتند.

کد مطلب 943927

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها