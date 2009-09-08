کشته و زخمی شدن 19 نفر در افغانستان/ کشته شدن چهار کودک در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز سه شنبه بر اثر انفجار یک بمب در استان بغلان واقع در شمال افغانستان یک نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه بر اثر یک حمله انتحاری در یک فرودگاه نظامی در کابل دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین شبه نظامیان طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفتند. این انفجار در ساعت 8:22 صبح امروز به وقت محلی کابل روی داد.

در همین حال سخنگوی طالبان در افغانستان مدعی شد که در این حمله انتحاری 25 نظامی خارجی کشته شدند.

خبر دیگر اینکه دولت آلمان روز دوشنبه ضمن رد هرگونه انتقاد بین المللی درباره حمله هوایی روز جمعه نیروهای ناتو به ولایت قندوز در شمال افغانستان اعلام کرد: این عملیات نظامی صحیح بوده و هیچ فرد غیرنظامی در اثر این حمله جان خود را از دست نداده است.

همچنین مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که شبه نظامیان دستکم چهار کودک را در این کشور کشتند.