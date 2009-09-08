امیرحسین شریفی تهیهکننده "لطفاً آهسته برانید" به خبرنگار مهر گفت: طرح این مجموعه را سحر بیاتی ارائه داده و به زودی شعله شریعتی نگارش آن را آغاز میکند. مجموعه "لطفاً آهسته برانید" اپیزودیک است و به سفارش شبکه تهران تهیه میشود. تاکنون 26 قسمت را تصویب کردیم، اما میتوانیم تا 90 قسمت هم تهیه کنیم.
وی در ادامه افزود: هر سه قسمت از این مجموعه یک داستان مستقل دارد و قصه آن درباره زنی است که بعد از اینکه همسرش سکته مغزی میکند خودش با وانت همسرش رانندگی میکند تا خرج خانواده را در بیاورد و ... مهدی ارگانی ناظر کیفی این پروژه است. هنوز کارگردان مجموعه "لطفاً آهسته برانید" انتخاب نشده است.
امیرحسین شریفی تهیه فیلمهای تلویزیونی "جمعه داغ"، "فصل آخر"، "تنهایی"، "لحظه دیدار" و ... را در کارنامه دارد.
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