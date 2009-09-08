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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

شریعتی فیلمنامه مجموعه "لطفاً آهسته برانید" را می‌نویسد

شریعتی فیلمنامه مجموعه "لطفاً آهسته برانید" را می‌نویسد

شعله شریعتی به زودی نگارش فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "لطفاً آهسته برانید" را برای شبکه تهران آغاز می‌کند.

امیرحسین شریفی تهیه‌کننده "لطفاً آهسته برانید" به خبرنگار مهر گفت: طرح این مجموعه را سحر بیاتی ارائه داده و به زودی شعله شریعتی نگارش آن را آغاز می‌کند. مجموعه "لطفاً آهسته برانید" اپیزودیک است و به سفارش شبکه تهران تهیه می‌شود. تاکنون 26 قسمت را تصویب کردیم، اما می‌توانیم تا 90 قسمت هم تهیه کنیم.

وی در ادامه افزود: هر سه قسمت از این مجموعه یک داستان مستقل دارد و قصه آن درباره زنی است که بعد از اینکه همسرش سکته مغزی می‌کند خودش با وانت همسرش رانندگی می‌کند تا خرج خانواده را در بیاورد و ... مهدی ارگانی ناظر کیفی این پروژه است. هنوز کارگردان مجموعه "لطفاً آهسته برانید" انتخاب نشده است.

امیرحسین شریفی تهیه فیلم‌های تلویزیونی "جمعه داغ"، "فصل آخر"، "تنهایی"، "لحظه دیدار" و ... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 943944

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