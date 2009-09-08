آغاز کوچ عشایر مراتع ییلاقی سهند به مناطق قشلاقی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سیدحسین صدراسلامی افزود: عشایر کوچ رو عمدتا از شهرهای مراغه، مهاباد، میاندوآب، ملکان، بناب، اسکو، میانه و آذرشهر برای ییلاق گذرانی به مدت سه ماه در ارتفاعات سهند اسکان داشتند.

وی اضافه کرد: این عشایر از شش ایل راه این شهرستان شامل خراجو، کهلان، کرده ده، بهنق، چوان و ارشد چمن برای اسکان در مناطق قشلاقی طی فصول پاییز و زمستان به سوی این مناطق حرکت می کنند.

وی اظهار داشت: عشایر منطقه طی مدت اسکان خود در مناطق ییلاقی دامنه های سهند به پرورش دام و تولید محصولات دامی از جمله پشم، شیر، لبنیات، کره و خامه مبادرت کردند.

صدراسلامی، میزان تولیدات سالانه عشایر منطقه در مراتع ییلاقی سهند را از جمله حدود پنج هزار تن گوشت قرمز، 370 تن پشم و روزانه حدود 50 تن شیر ذکر کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراغه افزود: با خروج عشایر و دامداران از مراتع ییلاقی سهند عملیات قرق به منظور جلوگیری از چرای دامهای دامداران روستاهای اطراف دامنه این کوه، توسط قرق بانان اجرا می شود.

به گفته وی، سالانه حدود 750 خانوار عشایر منطقه با حدود 105 هزار راس دام برای تابستان گذرانی و ییلاق به اراضی مرتعی سهند کوچ می کنند.

شهرستان مراغه با داشتن حدود 130 هزار هکتار اراضی مرتعی در دامنه های سهند از قطبهای مهم عشایر و دامداری در شمال غرب ایران محسوب می شود.