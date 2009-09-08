مسلمانان بریتانیا حمله نژادپرستانه به مسلمان سالخورده را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، عرفان حق پسر این مردم مسلمان سالخورده گفت: این حمله به یک مرد بی‌دفاع بود، خشونتی که بدون هیچ تفکری انجام شده است.

اکرام حق 67 ساله خارج مسجد در انتظار اتومبیلی بود که وی و مریم نوه سه ساله‌اش را به منزل برساند که ناگهان گروهی از 20 نوجوان نژادپرست به وی حمله کردند.

این حمله یک هفته پیش در حومه لندن انجام شد اما جزئیات آن روز دوشنبه پس از آنکه پلیس اعلام کرد که میزان جراحات وارده به سر مجروح بسیار شدید است مشخص شد.

یک منبع پلیس اعلام کرد که این پیرمرد مسلمان در حال احتضار قرار دارد. پزشکان نیز به خانواده وی گفته‌اند که وی شانس زنده ماندن ندارد.

پلیس همچنین اعلام کرده است که این حمله در مقوله حملات ناشی از نژادپرستی قرار می‌گیرد.

پلیس اظهار داشت که صدمه‌ای که کودک سه سال و نیمه همراه این پیرمرد از این حادثه خورده بسیار نگران‌کننده است.

مقامات اجرای قانون همچنین این رویداد را با دو حمله دیگر در همین منطقه که طی آن نیز سالخوردگان مسلمان مورد هدف قرار گرفته بودند مرتبط دانستند.

صدیق خان نماینده پارلمانی مسلمان در بریتانیا ضمن ابراز خشم خود از این واقعه اظهار داشت: هیچ امری این نوع اقدامات را توجیه نمی‌کند، با توجه به سن قربانی می‌توان گفت که شاید هرکدام از والدین ما نیز دچار این نوع حملات شوند.

این درحالی است که خانواده این مردم مسلمان از جامعه اسلامی بریتانیا خواستند آرامش خود را در این رابطه حفظ کرده و به تعالیم دینی خود احترام بگذارند.