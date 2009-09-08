اعتراض شورای شهر به ساخت غیرقانونی طبقات اضافه ساختمانها

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض "حسن بیادی" عضو شورا در جلسه سه شنبه شورای شهر تهران به ساخت غیر قانونی طبقات اضافه و ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران توسط برخی افراد سود جو و سازمانها که در قالب تذکری عنوان شد دیگر اعضای شورا نیز در این خصوص همراه کرد.

حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر تهران در این خصوص افزود: در حالی که بر اساس قانون، ساخت اضافه طبقات در شهر تهران ممنوع است برخی اشخاص و حتی سازمانها اقدام به ساخت اضافه اشکوب می کنند که باید این موضوع را بررسی و با آن برخورد کرد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به چندین مورد تخلف تصریح کرد: ساختمان بانک سپه در قائم مقام، ساختمان سازمان بازرسی و چندین ساختمان شخصی در منطقه یک تهران به انواع مختلف این تخلف را انجام داده اند که متاسفانه در برخی موارد مسئولان شهرداری مطلع نبوده اند.

بیادی تاکید کرد: اگر اضافه طبقات در شهر تهران ممنوع است باید برای همه ممنوع باشد و برخی افراد و سازمانها از امتیاز خاصی استفاده نکنند و سازمانی مثل سازمان بازرسی باید خود جلوی تخلفات را بگیرند نه این که تخلف انجام دهند.

در این بین "خسرو دانشجو" سخنگوی شورای شهر نیز خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران دادن مجوز اضافه طبقات ممنوع است و هیچ رانتی در این خصوص نباید وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران یادآور شد: شهرداری موظف به جلوگیری از تخلفات است و در مورد ساختمانهای بزرگتر این برخوردها باید بیشتر و جدی تر هم باشد.

"رسول خادم" رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به حادثه ساختمان سعادت آباد تصریح کرد: باید به گونه ای عمل کرد که امکان تکرار این گونه حوادث وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به دخالت مسائل مالی در این گونه تخلفات شهرسازی بیان داشت: در کسب درآمدها نباید به گونه ای عمل شود که همراه با تخلفات ساختمانی باشد.