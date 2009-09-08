۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

رئیس راه و ترابری تالش:

سه میلیارد ریال برای پروژه های راه و ترابری تالش سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: محمدطاهر رضی‌ کاظمی گفت: برای اجرای پروژههای راه و ترابری شهرستان تالش سه میلیارد و 800 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان تالش در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: راه کوهستان حویق به طول دو هزار و 650 متر با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال ساخته شده است.

وی عنوان کرد: همچنین راه روستایی درزکری با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال به طول 2.3 کیلومتر از محل اعتبارات استانی بهینه ‌سازی و آسفالت شده است.

کاظمی اظهار داشت: راه روستایی مطالع سرا نیز در فاز دوم به طول 500 متر و با اعتباری افزون بر 500 میلیون ریال به بهره ‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: از بهمن ماه سال گذشته 14 پروژه راه وترابری اعم از بهسازی، آسفالت و... در شهرستان تالش آغاز شده است.

