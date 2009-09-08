به گزارش خبرگزاری مهر، حرفه و پیشینه انسان یکی از مهمترین عوامل و مولفهها در زندگی روزمره هر شخص است که بخش زیادی از اوقات انسان به آن اختصاص دارد.
کودکان از ایام خرد برای خود شغل و حرفهای میگزینند و آرزوهای خود را در تحقق آن حرفهها جستجو میکنند. در واقع انتخاب حرفه در دوران کودکی مبین روحیات و خصوصیات کودک و نشان دهنده هویتی است که او فارغ از مسایل بعدی برای خود میخواهد بسازد.
نویسنده معتقد است که آنچه که در دروان کودکی و جوانی از سوی فرد به عنوان شغل مطرح میشود و خواهان رسیدن به آنرا دارد در آینده تحقق نمییابد.
نویسنده در این کتاب به خوشیها و لذات کار و ناخوشیهای آن در دوران مدرن و کارکردی که شغل و حرفه در زندگی هر یک از افراد بشر دارد، میپردازد.
نویسنده در این کتاب طیف وسیعی از مشاغل گوناگون را به منظور پاسخ به سوال اصلی خود مورد توجه قرار میدهد.
او در این کتاب به بررسی سوالاتی میپردازد که برای عموم مردم و در ارتباط با مشاغلشان مطرح است.
چگونه میشود از حرفه خود لذت بیشتری برد و شغل چه هویتی به ما میدهد از جمله سوالاتی هستند که در این کتاب، نویسنده با نگرشی فلسفی به آنها پاسخ میدهد.
نظر شما