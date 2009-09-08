احداث کتابخانه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در دانشگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه، با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان و دانشگاهها با اندیشه های حضرت امام، تسهیل دسترسی دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به منابع اصیل تاریخ انقلاب اسلامی، ایجاد زمینه های مناسب علمی، پژوهشی و اهمیت به نقش و کارکرد دانشگاه در زمینه انقلاب اسلامی توسط معاون فرهنگی وزارت علوم و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه معاونت فرهنگی وزارت علوم موظف به تخصیص فضای مناسب برای استقرارکتابخانه ها، فهرست نویسی منابع موجود در کتابخانه ها و نظارت بر حسن انجام کار در دانشگاهها است.

همچنین تالیف کتب، نرم افزار و بانک اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی نیز بر عهده معاونت فرهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) خواهد بود.

در سال اول اجرای این تفاهمنامه 20 درصد از دانشگاههایی که توسط معاونت فرهنگی وزارت علوم معرفی می شوند، تامین منابع خواهند شد.

مرکز فرهنگی و دانشجویی امام و انقلاب اسلامی وابسته به جهاد دانشگاهی، اجرای این قرارداد را به عهده دارد.