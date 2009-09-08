  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۵۱

احداث کتابخانه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در دانشگاههای کشور

احداث کتابخانه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در دانشگاههای کشور

با امضای تفاهم همکاری میان معاونت فرهنگی وزارت علوم و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتابخانه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در دانشگاههای کشور احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه، با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان و دانشگاهها با اندیشه های حضرت امام، تسهیل دسترسی دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به منابع اصیل تاریخ انقلاب اسلامی، ایجاد زمینه های مناسب علمی، پژوهشی و اهمیت به نقش و کارکرد دانشگاه در زمینه انقلاب اسلامی توسط معاون فرهنگی وزارت علوم و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه معاونت فرهنگی وزارت علوم موظف به تخصیص فضای مناسب برای استقرارکتابخانه ها، فهرست نویسی منابع موجود در کتابخانه ها و نظارت بر حسن انجام کار در دانشگاهها است.

همچنین تالیف کتب، نرم افزار و بانک اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی نیز بر عهده معاونت فرهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) خواهد بود.

در سال اول اجرای این تفاهمنامه 20 درصد از دانشگاههایی که توسط معاونت فرهنگی وزارت علوم معرفی می شوند، تامین منابع خواهند شد.

مرکز فرهنگی و دانشجویی امام و انقلاب اسلامی وابسته به جهاد دانشگاهی، اجرای این قرارداد را به عهده دارد.

کد خبر 943990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها