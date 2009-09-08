بازیکنان فوتسال کرمان حقوق دریافت نمی کنند

رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: لیگ برتر فوتسال جای تیمهای آماده است و این درحالی است که تیم فوتسال کرمان بدون بازی تدارکاتی و حتی تمرین در این رقابتها حضور یافته است.

وی با اشاره به جوانگرایی این تیم در زمینه کسب نتیجه تساوی روز گذشته فوتسال کرمان و پتروشیمی تبریز در در چارچوب لیگ برتر فوتسال کرمان افزود: تیم فوتسال کرمان نسبت به سال گذشته کاملا تغییر کرده و از بازیکنان جوان استفاده می کند و با توجه به این مسائل کسب نتیجه تساوی نیز در کرمان قابل قبول است.

وی تصریح کرد: وقتی بازیکنان حقوقی دریافت نمی کنند و توسط کسی حمایت نمی شوند نمی توان بیش از این نتیجه انتظار داشت.

یوسفی با اشاره اینکه مس کرمان جوانتر از آن بود که بتواند تیم حرفه ای پتروشیمی تبریز را شکست دهد، عنوان کرد: بازیکنان کرمان با تمام وجود تلاش خود را می کنند و ما از آنها رضایت کامل داریم.

مدیر فنی تیم هیئت فوتسال کرمان عنوان کرد: در این دیدار خوشبختانه داوری نیز مشکلی نداشت و قضاوت سالمی از داور دیدیم.

وی افزود: 26 شهریور ماه تیم کرمان با تیم فوتسال "حفاری خوزستان" در خانه حریق دیدار می کند که امیدواریم با توجه به انجام این بازی در خارج از خانه بتوانیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.

