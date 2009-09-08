عضو هیئت مدیره باشگاه پیام نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی درباره عضویت در هیئت مدیره باشگاه پیام گفت: دوستان هیئت مدیره پیام در نشستی که با من داشتند، خواستار حضور اینجانب در جمع هیئت مدیره بودند که بنده ضمن تشکر از محبت آنها، اعلام کردم با توجه به علاقه وافری که به تعالی ورزش و آثار نیکوی آن در جامعه دارم و با عنایت به وظیفه‌ای که در قبال هم‌ استانی های خود احساس می‌کنم از انجام هیچ تلاشی در این راستا فروگذار نخواهم نمود اما مسئولیت فعلی و مشغله فراوان مانع از اجابت خواسته دوستان خوبم در قبول عضویت در هیئت مدیره باشگاه می‌باشد.

متذکر می شود که عبدالرضا رحمانی فضلی در حال حاضر رئیس کل دیوان محاسبات کشور می باشد.