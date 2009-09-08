  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

رحمانی فضلی:

عضو هیئت مدیره باشگاه پیام نیستم

عضو هیئت مدیره باشگاه پیام نیستم

رحمانی فضلی اعلام کرد برخلاف شایعات مطرح شده عضویت در هیئت مدیره باشگاه پیام را نپذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی درباره عضویت در هیئت مدیره باشگاه پیام  گفت: دوستان هیئت مدیره پیام در نشستی که با من داشتند، خواستار حضور اینجانب در جمع هیئت مدیره بودند که بنده ضمن تشکر از محبت آنها، اعلام کردم با توجه به علاقه وافری که به تعالی ورزش و آثار نیکوی آن در جامعه دارم و با عنایت به وظیفه‌ای که در قبال هم‌ استانی های خود احساس می‌کنم از انجام هیچ تلاشی در این راستا فروگذار نخواهم نمود اما مسئولیت فعلی و مشغله فراوان مانع از اجابت خواسته دوستان خوبم در قبول عضویت در هیئت مدیره باشگاه می‌باشد.

متذکر می شود که عبدالرضا رحمانی فضلی در حال حاضر رئیس کل دیوان محاسبات کشور می باشد.

 

کد مطلب 944002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها