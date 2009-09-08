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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

دادگاه متخلفان کهریزک بزودی/

مخالفت دادستان تهران با برگزاری علنی دادگاه متهمان حوادث اخیر

مخالفت دادستان تهران با برگزاری علنی دادگاه متهمان حوادث اخیر

یک عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر ، ضمن اشاره بر برگزاری دادگاه متخلفان بازداشتگاه کهریزک در روزهای آینده ، خبر داد که دادستان جدید تهران با استناد به مفاد قانون و آئین دادرسی ، مخالف برگزاری علنی دادگاههای متهمان حوادث بعد از انتخابات است .

یک عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشتگاهها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات مورد نظر دادستان جدید تهران در روند برگزاری دادگاهها برای اجرای دقیق آئین دادرسی کیفری ، افزود : دادستان جدید تهران که از شخصیت های خوشنام و پر تجربه دستگاه قضایی است ، معتقد است که انتشار و رسانه ای شدن بسیاری از مسائل ، ادعاها و اتهامات عده ای از متهمان حوادث بعد از انتخابات ، منطبق با روند قانونی نبوده است.

این عضو کمیته ویژه مجلس که خواست نامش فاش نشود از تصمیم برای برگزاری غیر علنی جلسات دادگاههای متخلفین کهریزک خبر داد و افزود: این دادگاهها به زودی و به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد : اگر قرار است دادگاههای مامورین متخلف بازداشت کهریزک به صورت غیر علنی برگزار شود معتقدم که باید دادگاههای متهمان حوادث بعد از انتخابات هم به صورت غیر علنی برگزار شود.

به گفته وی ، این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای انقلاب و تاکید دادستان محترم تهران ذکر کردن نام متهمان و نشان دادن تصویر آنان در رسانه ها پیش از اثبات جرمشان خود جرم است. در تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراء است».

کد مطلب 944034

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