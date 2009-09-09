  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

شهادت اسوه حق- 2

حضرت علی(ع)؛ الگوی بی‌نظیر فضایل انسانی

حضرت علی(ع)؛ الگوی بی‌نظیر فضایل انسانی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حضرت علی(ع) از مردان بزرگ تاریخ اسلام است که ابعاد وجودی بسیار گسترده‌ای دارد که درک و دریافت همه آنها به سادگی میسر نیست، در مسیر شناخت این الگوی حق و عدالت، هرچه پیش می‌رویم ابعاد تازه‌ای پیش رویمان گشوده می‌شود.

پس از وحی خدا و برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به پیامبری و سه سال دعوت مخفیانه ، سرانجام پیک وحی فرا رسید و فرمان دعوت همگانی داده شد .

در این میان تنها حضرت علی مجری طرحهای پیامبر در دعوت الهی و تنها همراه و دلسوز آن حضرت در ضیافتی بود که وی برای آشنا کردن خویشاوندانش با اسلام و دعوتشان به دین خدا ترتیب داد .

در همین ضیافت پیامبر از حاضران سؤال کرد : چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد ؟ فقط علی پاسخ یاری داد . از افتخارات دیگر حضرت علی (ع) این است که با شجاعت کامل برای خنثی  کردن توطئه مشرکان مبنی بر قتل رسول خدا در بستر ایشان خوابید و زمینه هجرت پیامبر فراهم کرد.

على (ع) براى استرداد حق خویش قدرت داشت ولى براى حفظ دین مأمور به صبر بود و این بزرگترین مصیبت و مظلومیتى است که هیچ کس را جز خود او یاراى تحمل آن نیست! 

حضرت علی در حلم و بردبارى به حد کمال بود و تا حریم دین و شرافت انسانى را در معرض تهاجم و تجاوز نمی‌دید صبر و حوصله به خرج می‌داد ولى در مقابل دفاع از حقیقت از هیچ حادثه‏اى رو گردان نبود. معاویه را نیز به حلم ستوده‏اند اما حلم معاویه تصنعى و ساختگى بوده و از روى سیاست و حیله‏گرى و براى حفظ منافع مادى بود در حالی که حلم على فضیلت اخلاقى محسوب شده و براى احیای حق و پیشرفت دین و هدایت گمراهان بود.

امام در زمان خود برای ساماندهی به وضعیت مسلمانان و ایجاد شرایط مطلوب زندگی آنها ، فعالیتهای متعددی داشت . تشکیل دستگاه قضایی ، ساخت اولین مدرسه اسلامی ، تدوین قرآن کریم ، تعلیم مدیریت و اصول حکومت داری از جمله اقدامات وی در زمان خویش هستند .

کد مطلب 944035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها