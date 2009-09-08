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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

فقدان اسکله های تخصصی صادرات غیر نفتی را با مشکل مواجه کرده است

فقدان اسکله های تخصصی صادرات غیر نفتی را با مشکل مواجه کرده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر‌ نفتی استان بوشهر گفت: فقدان اسکله ‌های اختصاصی صادرات غیر نفتی و معدنی استان بوشهر را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدحسین حسینی ‌محمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی سیاست‌های پنج ساله توسعه صادرات غیر‌نفتی استان بوشهر افزود: نبود زیر ساخت‌ها و تسهیلات لازم برای توسعه و تقویت صنعت گردشگری در استان از دیگر ضعفهای موجود در ارتباط با صادرات غیرنفتی استان می باشد.

وی اظهار داشت: همچنین عدم دانش کافی برای استفاده از تجارت الکترونیک، عدم وجود سالن‌ های نمایشگاهی و عدم وجود فعالیت ‌های تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی در حوزه تجارت استان از دیگر نقاط ضعف در توسعه صادرات غیرنفتی است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر‌ نفتی استان بوشهر با بیان اینکه کمبود نقدینگی و منابع مالی نزد بنگاه ‌های تولیدی و صادراتی، روند توسعه صادرات و تجارت را در بوشهر با مشکل مواجه می‌ کند، گفت: عدم ارتباط سازمانی بین دستگاه‌ ها از طریق فضای وب، نبود واحد صادرات در دستگاه‌های مرتبط، عدم ارتباط بنگاه ‌های تجاری استان با بازارهای بین‌المللی و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی توسعه صادرکنندگان محصولات تولیدی از دیگر موانع موجود بر سر راه توسعه صادرات غیر‌نفتی در بوشهر است.

حسینی ‌محمدی با اشاره به ظرفیت ‌های وسیع بندری در حوزه پارس جنوبی و طرح‌های توسعه ‌ای در حوزه بنادر و گمرکات استان، افزود: وجود 4 میلیارد تن ذخایر مواد معدنی در استان با مزیت صادراتی و برخورداری از سواحلی زیبا و کم نظیر و اکوسیستم‌های مستعد به ویژه جنگل‌ های حرا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در فصول مساعد سال بخشی دیگر از مزایای استان بوشهر در بحث صادرات است.

وی با بیان اینکه فرش، گبه و صنایع دستی منحصر به فرد بوشهر از جمله کالاهای خوب صادراتی است، گفت: توجه ویژه دولت به صادرکنندگان و حمایت از پروژه ‌های صادراتی و اهتمام دولت در احیاء مجدد کارگروه توسعه صادرات در استان‌ها روند فعالیت ‌های صادراتی در این استان را شتاب داده است.

کد مطلب 944046

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