امروز با افتخار از محیط زیست حرف می زنم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه واعظ جوادی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان محیط زیست با اشاره به پذیرش مسئولیت رئیس سازمان در چهار سال پیش افزود: روزی که این مسئولیت را به عهده گرفتم و در دفتر آقای دکتر احمدی نژاد این مسئولیت به من سپرده شد، خمیده شدم چرا که مسئولیت سنگینی بود و از این بابت احساس خستگی می کردم که خدایا چگونه باید پاسخگوی 70 میلیون ایرانی باشم؟

رئیس سابق سازمان محیط زیست تاکید کرد: روزی که مسئولیت را پذیرفتم 6 تا 7 هزار نیروی مستقیم در سازمان داشتم که باید مستقیما به آنها پاسخگو باشم و حجم کار خیلی سنگین بود ولی خداوند کمک کرد و امروز در پیشگاه او با همه محیط بانان و کارکنان سازمان و همکاران در اقصی نقاط ایران خداحافظی می کنم و از همه حلالیت می طلبم.

واعظ جوادی به بخشی از فعالیتهای خود در دوره چهار ساله سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: چهار سال پیش با این حجم از سواحل و آب و دریا یک دفتر دریایی داشتیم ولی با کمک همکاران سه دفتر به آن اضافه شد. بحث سامانه GIS یکی دیگر از این مسائل بود که توانسیتم در انجام آن موفق شویم و نقشه های حفاظتی را تهیه کردیم و در اختیار تمامی مراکز استانی قرار دادیم تا از نقشه های مختلف حفاظتی که به تخصص آنها کمک می کند استفاده کنند.

همچنین واعظ جوادی به ذخایره ژنتیکی محیط زیست کشور به عنوان یک موفقیت اشاره کرد و گفت: بانک ژن امروز با 800 نمونه ثبت و ضبط شده کارش را در پنج منطقه کشور آغاز کرده است که از نقاط مختلف ژنها را جمع آوری می کنند و در مراکز بندرعباس، تبریز، یاسوج، تهران و اصفهان به صورت یک بانک جامع مدیریت می شود.

رئیس سابق محیط زیست به ورود مردم به تفرجگاههای محیط زیستی و اکوسیتمهای طبیعی به عنوان طرحی جامع و مدیریت شده اشاره کرد و افزود: دیگر امروز نگاهها تنها نگاه حفاظتی نیست و بیش از 40 طرح مطالعه و در 50 سطح مطالعات مدیریت شد و دستور العمل جامع تدوین شد که مردم بتوانند درست و طبق ضوابط از طبیعت استفاده کنند.

همچنین واعظ جوادی تصویب قانون ملی محصولات تراریخته را به عنوان موفقیتی برای سازمان تحت مسئولیت خود ارزیابی کرد و گفت: این بحث زمین مانده بود و با تلاش همکاران بیش از یک سال و هشت ماه وقت صرف شد و من 40 شبانه روز نخوابیدم تا لایحه ای در مجلس مطرح شد و با فراز و نشیب های فراوان به نتیجه رسید. چرا که بحث تغییرات ژنتیکی و تاثیرات آن بر تغذیه انسانها دغدغه ما بود و امروز در این خصوص قانون تصویب شده است.

جوادی اضافه کرد: اصلاح زیستگاهها به خصوص زیستگاه کرخه و دز توانست با رهاسازی 20 گوزن زرد ایرانی جشن و شادی را به میان مردم بیاورد و این زیستگاه بعد از 46 سال دوباره راه اندازی شد تا بتواند زیستگاه اصلی گوزن زرد ایرانی باشد. همچنین بازنشستگی محیط بانان در سال 86 که ورودی سالهای 56 و 57 بوده اند مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد که به خودی خود نظام محیط بانی ما سقوط کرد ولی هنوز نتوانسته ایم این حوزه را به وضعیت مطلوبی برسانیم.