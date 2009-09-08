به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، برای مثال در سال 2008 سه باشگاهی که بدون باخت به یک چهارم نهایی رسیدند سایپا ایران، آدلاید استرالیا و گامبا اوزاکا ژاپن بودند. از بین این سه تیم گامبا و آدلاید تا فینال پیش آمدند و در نهایت گامبا جام را بالا برد.

در بین ژاپنی‌ها اوراواردز در سال 2007 بعد از چندین سال دیوار روانی پیش روی باشگاه‌های این کشور را فرو ریخت و اولین باشگاهی شد که قهرمانی دور جدید بازی‌های لیگ قهرمانان را به نام خود کرد. عنوانی که یکسال بعد با موفقیت گامبا اوزاکا تکرار شد.

الاتحاد عربستان که درسال 2004 قهرمان بازیها شده بود در سال 2005 از مرحله یکچهارم کارش را آغاز کرد و توانست افتخار خود را تکرار کند.

اما اوراوا در سال 2008 ثابت کرد که این افتخارات موفقیتی در لیگ داخلی را تضمین نمی کند. آنها در سال بعد در لیگ داخلی دوم شدند و گامبا بعد به سختی توانست مقام هشتم جی لیگ را به خود اختصاص دهد.

برنامه دیدارهای دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب زیر است:

* ام صلال قطر - اف سی سئول کره جنوبی

* کاوازاکی فرانتاله ژاپن - ناگویا گرامپوس ایت ژاپن

* پاختاکور ازبکستان - الاتحاد عربستان

* بنیادکار ازبکستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی

تمامی دیدارهای دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به غیر از بازی پاختاکور ازبکستان - الاتحاد عربستان در روز 23 سپتامبر 2009 (یک مهر 88) برگزار می شود. دیدارهای برگشت این مرحله از مسابقات نیز روز 30 سپتامبر2009 (8 مهر 88) انجام خواهد شد.