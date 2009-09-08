اختلافات با سوریه از راه گفتگو حل و فصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق شب گذشته نشستی را با حضور عادل عبدالمهدی و "طارق الهاشمی" معاونان وی در گردشگاه "دوکان" در استان اربیل برگزار و تحولات سیاسی و امنیتی کشور را بررسی کرد.

در این نشست بر اهمیت همکاری میان دمشق و بغداد و حل مشکلات موجود از طریق گفتگو و کانال های سیاسی و دیپلماتیک به گونه ای که در راستای منافع دو کشور و سواستفاده از شرایط برای فعالیت علیه طرف متقابل باشد تاکید شد.

در این نشست تاکید شد: زمانی که گفته می شود حملات تروریستی جنایات ضد بشری هستند و درخواست می شود در این زمینه دادگاه بین المللی تشکیل شود منظور سوریه نیست بلکه پرونده تروریسم مد نظر است.

شورای ریاست جمهوری عراق در ادامه اعلام کرد که سلسله نامه هایی را به "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور و "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب ارسال کرده است که در آن بر اهمیت رایزنی با شورای ریاست جمهوری عراق و کسب موافقت آن در مسائل اصلی کشور تاکید شده است.

خاطرنشان می شود که در پی انفجارهای اخیر بغداد، مقامهای عراقی برخی افراد مقیم سوریه را به دست داشتن در انفجارهای خونین بغداد متهم و سفیر خود را از دمشق فراخواندند.

در پی این اتهامات، ترکیه به نقش میانجیگرانه خود روی آورد و "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور برای تنش زدایی میان بغداد و دمشق هفته گذشته به این دو کشور سفر کرد.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.