اختصاص 8 هزار میلیون ریال تسهیلات به طرحهای فنی و حرفه ای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر فخری شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته اجرایی تفاهمنامه میان اداره کل فنی و حرفه ای با صندوق مهر امام رضا (ع) در سنندج اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده امسال قرار است مبلغ هشت هزار و 360 میلیون ریال برای اجرای طرحهای دارندگان مدارک فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه در صندوق مهر امام رضا (ع) در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی امیدواریم که دارندگان مدارک فنی و حرفه ای بتوانند برای ایجاد اشتغال در استان و همچنین بهره گیری از این شرایط ویژه اقدام کند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کردستان بیان داشت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی ماهر بازار و حمایت مالی آنها در جهت ایجاد اشتغال پایدار است که این مهم در طول سه سال اخیر به بهترین شکل ممکن در فنی و حرفه ای استان کردستان به مرحله اجرا در آمده است.

فخری یادآور شد: در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه منعقده فی ‌مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و صندوق مهر امام رضا(ع) و ضرورت هرچه بیشتر توسعه و فراگیر کردن آموزش‌ در بین اقشار مختلف جامعه و جویای کار به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته به منظور برخورداری مخاطبان از تسهیلات موجود صورت پذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مهارت و ارتقا سطح علمی و مهارتی مردم شهری و روستایی در استان و نهادینه کردن جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‌ای در بخشهای دولتی و غیر دولتی که دارای مجوز و شرایط لازم باشند از جمله مهمترین اهداف اجرایی کردن این تفاهمنامه به شمار می رود .