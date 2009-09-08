به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن مصطفایی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارزش این میزان کالاهای صادراتی 671 میلیون و 320 هزار و 492 دلار است.

وی ادامه داد: از مجموع کالاهایی که از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده، تشریفات گمرکی 309 میلیون و 874 هزار و 337 دلار آن در گمرکات استان و تشریفات گمرکی 361 میلیون و 446 هزار و 155 دلار دیگر در گمرکات دیگر استانها انجام شده است.

مصطفایی عنوان کرد: ارزش کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی آن در گمرکات استان کرمانشاه انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد و ارزش کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی آن در گمرکات دیگر استانها انجام و از مرزهای استان صادر شده اند 62 درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عمده کالاهای صادر شده از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه را بستنی، سیمان خاکستری، کولر آبی، لوله پلیکا، تافی مغزدار، گوجه فرنگی و ... عنوان کرد.