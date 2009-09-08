خط هوایی زنجان - کیش راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد حاجی خانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ادارای شهرستان زنجان افزود: امیدواریم ظرف یک سال آینده پرواز مستقیم زنجان - سوریه نیز دایر شود و در صورت انجام موفق این پروازها، پرواز مربوط به حجاج نیز به طور مستقیم دایر خواهد شد.

وی با اشاره به مذاکره این سازمان با سه شرکت هواپیمایی داخلی ادامه داد: با مذاکرات صورت گرفته با شرکتهای هوایی، مجوز 2 پرواز هوایی به مقصد مشهد مقدس صادر شده است.

حاجی خانی افزود: باتوجه به مسائل امنیت پرواز، دقت لازم در انتخاب هواپیماها اعمال شده است و به همین منظور هواپیمای فوکر 100 برای این منظور پیش بینی شده است.

نماینده سازمان همیاری های شهرداریهای زنجان گفت: طی این مدت در حدود 100 نفر از همشهریان توسط این هواپیماها جابجا شده اند و در ماه رمضان نیز برای افزایش تعداد مسافران تورهای 10 روزه پیش بینی شده است.

حاجی در ادامه با تاکید بر لزوم راه اندازی پروازهای هوایی به عتبات عالیات از استان زنجان اذعان داشت: در حال حاضر 200 نفر به صورت هفتگی از زنجان و از فرودگاه های مسافربری استانهای همجوار به عتبات عالیات اعزام می شوند.