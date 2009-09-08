آغاز ثبت نام عمره دانشجویی از اول آبان/ تلاش برای اعزام دانشجویان دختر مجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صارمی با اشاره به اینکه ثبت نام دانشگاهیان سراسر کشور هماننند سال گذشته از طریق اینترنت انجام خواهد شد، افزود: دانشجویان و اساتید می توانند از اول آبان ماه با مراجعه به سایت اینترنتی ستاد عمره دانشجویی نسبت به ثبت نام خود برای مشرف شدن به سرزمین وحی اقدام کنند.

وی در مورد وضعیت اعزام دانشجویان دختر مجرد نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته مشکلاتی برای اعزام دانشجویان دختر به وجود آمد، در حال حاضر با توجهات خداوند تمامی دانشجویان مجرد دختر که جزو پذیرفته شدگان بودند به سرزمین وحی اعزام شدند و امسال نیز با وجود اینکه دولت عربستان رسما مخالف خود را برای اعزام آنها اعلام کرده است اما مسئولان ستاد عمره دانشجویی در تلاش هستند تا در صورت امکان امسال نیز شاهد اعزام دانشجویان دختر باشیم لذا ثبت نام آنها به همان صورت سال گذشته انجام خواهد شد تا در صورتی که مشکلی به وجود نیاید مانند سال گذشته به حج عمره اعزام شوند.

معاون ستاد عمره دانشجویی درباره ظرفیت دوازدهمین دوره عمره دانشگاهیان نیز گفت: سال گذشته 27 هزار دانشجو و استاد به سرزمین وحی اعزام شدند و امسال نیز تلاش می کنیم سهمیه عمره دانشگاهیان را افزایش دهیم اما تا کنون میزان این سهمیه مشخص نشده است.

به گزارش مهر، سال گذشته حدود 500 هزار نفر دانشجو برای اعزام به سرزمین وحی ثبت نام کرده اند که براساس آمار به نظر می رسد امسال تعداد ثبت نام کنندگان با افزایش چشمگیری مواجه شود.