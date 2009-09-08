حجت الاسلام حسین محقق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این آیین از امشب در مساجد آغاز می شود و در صد مسجد نیز به صورت ویژه مراسم شب احیاء برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: زمان برگزاری مراسم احیا بعد از نماز مغرب و عشا از ساعت 9 شب الی تا سحرگاه است

این مسئول خاطرنشان کرد: هرساله همزمان با لیالی قدر هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم روزه دار شهرستان کرج در آیینهای ویژه این شبها شرکت می کنند.

محقق یادآور شد: علاقمندان شرکت در این مراسم می توانند از مساجد موجود در منطقه سکونت خود در خصوص برگزاری مراسم احیا از سوی این مساجد سئوال و یکی از آنها را جهت شرکت در مراسم شبهای قدر انتخاب کنند.

امامزادگان کرج نیز میزبان آیین لیالی قدر می شوند

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج نیز بیان کرد: امامزادگان این شهرستان میزبان برگزاری آیین لیالی قدر می شوند و در این امر به موازات مساجد همکاری می کنند.

حجت الاسلام حسین نظری ادامه داد: با توجه به استقبال گسترده مردم در شبهای قدر از مکانهای مقدس، تمهیدات لازم برای اسکان آنها در فضاهای باز این مکانها پیش بینی شده است.

این مسئول بیان کرد: اداره اوقاف کرج از ابتدای ماه رمضان با هماهنگی مداحان اهل بیت و خادمان امامزاده ها تمامی اقدامات لازم برای برگزاری باشکوه آیین شبهای احیا را انجام داده است.

وی عنوان کرد: آیین لیالی قدر بعد از نماز مغرب و عشا از ساعت 22 و سی دقیقه شب تا سحرگاه در این امامزاده ها برگزار می شود.

نظری خاطرنشان کرد: علاقمندان شرکت در این مراسم می توانند از امامزادگان موجود در منطقه سکونت خود در خصوص برگزاری مراسم احیا از سوی این این امامزاده ها سئوال و یکی از آنها را جهت شرکت در مراسم شبهای قدر انتخاب کنند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج اظهار امیدواری کرد: مراسم احیا مثل سالهای گذشته با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود و علاقمندان بتوانند در این مراسم شرکت کنند.

نظری در خصوص ضرورت توسعه امامزاده های شهرستان کرج نیز یادآور شد: این امامزاده ها نیاز به توسعه دارند و باید زمینه این امر در اسرع وقت فراهم شود.

وی اضافه کرد: در شهرستان حدود حدود 26 بقعه متبرکه وجود دارد که لازم است شرایط لازم برای توسعه همه آنها فراهم شود.