به گزارش خبرگزاری مهر، "تام هایدن " سناتور سابق ایالت کالیفرنیا در کنگره آمریکا و از رهبران جنبش ضد جنگ ویتنام در سال‌های دهه 1960 در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" حمله اخیر جنگنده های ناتو در افغانستان به دو تانکر سوخت را که به دستور آلمان انجام شده و با تلفات غیر نظامی فراوانی همراه بود سبب شدت گرفتن جنبش های ضد جنگ در این کشور ارزیابی کرده و اظهار داشت: در حال حاضر هفتاد درصد آلمانیها مخالف عملیات نظامی در افغانستان هستند.

وی جنبش ها و فریادهای ضد جنگ را در دنیا به خصوص در انگلیس، کانادا و آلمان هر روز بلندتر از روز قبل ارزیابی کرد.

تام هایدن در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: مردم آمریکا عمیقا از سیاست اوباما در افغانستان دلسرد هستند. هفتاد درصد دموکراتها با این جنگ موافق نیستند. این شک ها به زودی به مخالفتها و اعتراضهای آشکاری تبدیل خواهد شد.

وی اعتراضات ضد جنگ در آمریکا را در حال رشد ارزیابی کرده و اظهار داشت: شرایط خاص است. ما خیلی از دموکراتها را داریم که بدون شرط می خواهند اوباما برنامه های خود در سیاست داخلی را در پیش گیرد اما درباره جنگ افغانستان دیگر بیش از این نمی خواهند سکوت کنند.

هایدن در پایان به مقایسه جنگ افغانستان با جنگ ویتنام پرداخته و خاطر نشان کرد که در هر دو جنگ سیاستمداران به اختلافات و تضادها دامن زده و آن را تشدید می کردند فقط برای اینکه عنوان شکست خورده را نگیرند.