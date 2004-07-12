بازار بورس كشور كشش عرضه سهام سازمان خصوصي سازي را دارد

دبيركل بورس اوراق بهادار كشور درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، درخصوص عرضه سهام شركت هاي دولتي توسط سازمان خصوصي سازي به اندازه كل واگذاري هاي سال گذشته گفت: با توجه به رشد اخير شاخص هاي سهام و افزايش رونق بازار بورس، بازار كشش خريد سهام شركتهاي دولتي كه توسط سازمان خصوصي سازي واگذار مي شود را داشته و عرضه اين سهام مي تواند بازار بورس كشور را متحول كند.

دكترحسين عبده تبريزي درپاسخ به اين سوال كه آيا با عرضه حجم زيادي از سهام شركتهاي دولتي درمدت دوماه قيمت فروش اين سهام پايين نخواهد آمد، گفت: با ارائه اين حجم به بازار لزوما قيمت سهام پايين نخواهد آمد و هدف دولت عرضه سهام است كه آن را با قيمت پايه و واقعي عرض كرده و دولت و مردم با اين اقدام متضرر نخواهند شد.

وي با بيان اينكه بورس اوراق بهادار تهران در ظرف دو سال گذشته توسعه جديدي را تجربه كرده است، افزود: ارزش حجم مبادلات در طي دو سال گذشته به شدت افزايش يافته و هر روز سرمايه گذاران بيشتري به سمت بازار بورس جذب شده اند كه اميدوار هستيم با تسريع دولت در امر خصوصي سازي و راه اندازي بورس هاي منطقه اي و ايجاد تغييرات لازم در بورس، بورس كشور بتواند با بورس هاي كشورهاي پيشرفته دنيا رقابت كند.