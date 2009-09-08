بیسوادی در 40 روستای کرج ریشه کن می شود

محسن بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پاکسازی بیسوادی در روستاها و مناطق محروم از اولویتهای مهم این نهضت است که اجرای این طرح سال گذشته با موفقیت چشمگیری همراه شد.

وی افزود: در سال 88 نیز در 40 روستای کلانشهر کرج این طرح اجرا می شود و در مجموع هر روستا یا منطقه که 97 درصد ساکنان آن باسواد باشند، به عنوان منطقه پاک معرفی و جشن شکرگذاری برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح تقویت طرح آموزش فرد به فرد خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح تمام باسوادان می توانند افراد کم سواد و بیسواد در گروه سنی 10 تا 49 سال را شناسایی و به نهضت معرفی کنند.

بیدگلی بیان داشت: در حال حاضر کلاسهای نهضت سوادآموزی در نقاط مختلف کرج برگزار می شود و افراد بیسواد و کم سواد 10 تا 49 ساله می توانند در کلاسها شرکت کنند.

آمار زنان بیسواد کرجی بالاتر از مردان

رئیس نهضت سوادآموزی کرج عنوان کرد: هم اکنون 81 هزار زن و 47 هزار و 661 مرد بیسواد 10 ساله و بالاتر در کرج وجود دارند که این آمار نشان دهنده آمار بالای زنان بیسواد این کلانشهر است.

وی ادامه داد: در مجموع 119 هزار بیسواد 10 ساله و بالاتر در شهرها و 97 هزار بیسواد 10 ساله و بالاتر در روستاهای کلانشهر کرج زندگی می کنند.

بیدگلی یادآور شد: 315 آموزشیار با نهضت سوادآموزی کرج همکاری می کنند که از این تعداد 305 نفر زن و 10 نفر مرد هستند.

این مسئول اعلام کرد: در مجموع از 315 آموزشیار کرجی 82 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 115 نفر لیسانس، سه نفر فوق لیسانس و 115 دانشجوی کاردانی هستند.

بر اساس آمار سرشماری سال 85 در کلانشهر دو میلیونی کرج 128 هزار و 661 بیسواد 10 ساله و بالاتر زندگی می کنند.