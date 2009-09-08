عدم انجام تعهدات شرکت رجاء موجب تعطیلی کارخانه واگن سازی زرند شد

منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به تعطیلی کارخانه واگن سازی زرند و بیکاری 80 کارگر این کارخانه عدم پایبندی شرکت رجاء در تحویل 200 واگن مسافربری از این کارخانه و تخصیص نیافتن اعتبارات را دلیل تعطیلی این واحد صنعتی عنوان کرد.

وی در خصوص گفت: شرکت واگن سازی زرند طبق تعهدات خود اقدام به ساخت 200 واگن مسافربری به سفارش شرکت رجاء کرده است اما متاسفانه این واگنها خریداری نشده است و کارخانه واگن سازی نیز با کمبود اعتبار مواجه شده است و مجبور به تعطیلی کارخانه شده است.

منصوری افزود: برای حل این مشکل هم اکنون وزرات کار در حال مذاکره با شرکت رجاء برای تحویل این واگنها و برگشت سرمایه به کارخانه است.

وی خاطر نشان کرد: وزارت راه و ترابری باید شرکتهای وابسته را به استفاده از محصولات کارخانجات داخلی را موظف کند که نتیجه ای جز پیشرفت صنعت کشور و اشتغالزایی نخواهد داشت.

منصوری بیان داشت: به دلیل ارزان بودن برخی تولیدات کارخانه های خارجی به خصوص کالاهای کشور چین استفاده از کالاهای این بازارها افزایش یافته که در نهایت منجر به ضربه زدن به تولیدات داخلی می شود.

منصوری افزود: امیدواریم با حل این مشکل کارخانه واگن سازی زرند که نقش تاثیرگذاری در اشتغال و اقتصاد این شهرستان دارد به کار خود ادامه دهد اما کارگران کارخانه می توانند تا زمان حل این مشکل از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

در حالی کارخانه واگن سازی زرند با مشکل نقدینگی مواجه شده که بخش عمده ای از سرمایه این شرکت صرف ساخت 200 واگن مسافربری شده است.

کارگران این کارخانه نیز به دلیل عدم دریافت حق الزحمه و همچنین بیکاری خواستار پیگیری و رفع این مشکل و راه اندازی مجدد این کارخانه شده اند.

در پی درخواست کارگران مسئولان کارخانه واگن سازی زرند مکلف به پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران حداکثر ظرف یک ماه آینده شده اند.

کارخانه واگن سازی زرند از سال 84 با همکاری بخش خصوصی و دولتی در شهرستان زرند آغاز بکار کرده است.