افراد کارآمدتر از آلیا برای تصدی وزارت آموزش و پرورش وجود دارند

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات با معرفی وزیر پیشنهادی، بررسیهای اولیه را از روز یکشنبه آغاز کرد و امرو نیز در این خصوص جلسه دیگری داشت.

نماینده پاکدشت در مجلس افزود: مقرر شده بود که مجلس دو هفته تعطیل باشد ولی با توجه به معرفی دو وزیر پیشنهادی دولت و مهلت قانونی مجلس برای رای اعتماد به آنها، احتمال اینکه در هفته آینده یک جلسه علنی ویژه داشته باشیم، وجود داشت که با پس گرفتن نامه معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، این قضیه منتفی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: خانم آلیا تا حدود زیادی از وزیر پیشنهادی قبلی شرایط بهتری دارد ولی بحثهایی در این زمینه وجود دارد و تکلیف ایشان هنوز مشخص نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: سوابق آموزش و پرورشی فاطمه آلیا بیشتر و کاملتر از سوسن کشاورز است که پیش از این معرفی شده بود، اما وزیر پیشنهادی جدید می تواند بهتر و کارآمدتر باشد.

وی یادآور شد: مجلس در مورد وزرای جدید پیشنهادی نهایت دقت و بررسی را اعمال خواهد کرد تا بهترین گزینه به خصوص برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب شود و رای اعتماد بگیرد.