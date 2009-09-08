مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر سه شنبه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی و با حضور حجت الاسلام محمدیان - رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور و معاونان وزارت علوم و روسای دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور آغاز شده است.

در این مراسم دکتر کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم دولت دهم معرفی و از خدمات دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم تقدیر می شود.

کامران دانشجو - وزیر پیشنهادی دولت دهم با 186 رأی موافق، 75 رای مخالف و 25 رای ممتنع از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم رای اعتماد گرفت.

دکتر کامران دانشجو متولد سال 1336 در شهر دامغان، دارای دکتری هوا - فضا و استاد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت است. وی عضو گروه های اجرایی، پژوهشی در وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و همچنین نهاد‌هایی از قبیل ریاست ‌‏جمهوری، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و شورای پژوهشهای کشور بوده است.

دانشجو در سال 1384 از طرف وزیر وقت کشور (مصطفی پورمحمدی) به سمت استاندار تهران منصوب شد و در سال 1387 به عنوان قائم مقام وزیر کشور و معاونت سیاسی این وزارتخانه مشغول به کار شد. دانشجو در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشت.

به گزارش مهر، تاکنون پیش از "کامران دانشجو" 9 نفر مسئولیت وزارت علوم را برعهده داشته اند. علی شریعتمداری، سیدحسن عارفی، محمدعلی نجفی، ایرج فاضل، محمد فرهادی، مصطفی معین، محمدرضا هاشمی گلپایگانی جعفر توفیقی، محمد مهدی زاهدی از وزرای علوم پس از انقلاب بودند.