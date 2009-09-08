زمینه توسعه همکاریهای دو استان کرمانشاه و دیالی بر پایه دوستی و صداقت فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالناصر مهداوی که به منظور آشنایی با دستاوردها و پروژه های مهم استان کرمانشاه به همراه یک هئیت اقتصادی و بازرگانی به کرمانشاه سفر کرده است بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از پتروشیمی کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه در زمینه صنعت، کشاورزی و عمران دارای پروژه ها و طرحهای بزرگی است که ما قصد داریم از تجارب خوب و ارزنده این استان برای توسعه و پیشرفت استان خود استفاده کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه دو استان کرمانشاه و دیالی همجوار و مسلمان هستند لذا زمینه برای توسعه و گسترش بین دو استان بسیار مناسب است.

استاندار دیالی عراق با بیان اینکه با جدیت تمام در راستای تعامل بیشتر بین دو استان در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گام برمی داریم، خاطرنشان کرد: بدون شک استان دیالی عراق دروازه ورودی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق است و استان دیالی دارای یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت است.

وی با اشاره به انجام حرکات تروریستی در استان دیالی عراق گفت: با توجه به بروز شایعاتی در خصوص نا امن جلوه دادن این استان با تلاش گسترده قصد داریم که این فضا را تغییر دهیم و بیش از پیش فضای امن و مناسبی را بر این استان حاکم سازیم.

مهداوی اظهار داشت: بدون شک ما نیازمند دستاوردها و خدمات ارزنده استان کرمانشاه در زمینه های کشاورزی، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و آموزشی هستیم لذا برای اجرایی شدن مصوبات و تبادل و امضاء مفاد موافقت نامه ها به همراه یک تیم اقتصادی و بازرگانی به استان کرمانشاه سفر کرده ایم.

استاندار دیالی عراق خاطر نشان کرد: خوشبختانه دو استان کرمانشاه و دیالی دارای اختیارات خوبی برای گسترش روابط و همکاری بین دو استان هستند لذا با توجه به اشترکات بین دو استان و اختیارات موجود قصد داریم که زمینه گسترش و همکاری بین دو استان را بیش از پیش فراهم سازیم.

به هنگام بازدید استاندار و تیم همراه وی از پتروشیمی کرمانشاه، مدیر پتروشیمی کرمانشاه گزارشی در خصوص نحوه تولید و میزان صادرات این کارخانه ارائه کرد.

استاندار دیالی عراق و تیم همراه وی همچنین از مجتمع فولاد غرب و شرکت زمزم کرمانشاه و چندین پروژه دیگر نیز بازدید کردند.