احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود: نخستین نمونه گیری ماموران مبازره با دوپینگ در هفته پنجم و از 4 بازیکن لیگ برتر انجام گرفت و این روند را بر اساس الگوی آماری و نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده است، ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه نمونه گیری هفتگی از تیم ها و بازیکنان قطعا نمی تواند شیوه حرفه ای در بازدارنگی از دوپینگ باشد، یادآورشد: اینکه کمیته کنترل دوپینگ بخواهد درهر 34 هفته لیگ به نمونه گیری از بازیکنان بپردازد، انتظار دور از ذهنی است و چنین شیوه ای درهیچیک از کشورهای صاحب فوتبال نیز متداول نیست.

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه مبارزه با پدیده دوپینگ امری دائمی و همیشگی است و در محدوده زمان و مکان نمی گنجد، اظهار داشت: کار کنترل دوپینگ مسابقات لیگ برتر بر اساس نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده صورت می گیرد که در آن ویژگی های الگوی آماری زمان، مکان و تعداد نمونه گیری های تصادفی بر اساس این نرم افزاز و دو ویژگی اهمیت و حساسیت مسابقات تعیین می شود.

وی تصریح کرد: این آغاز کار کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال است و تا پایان لیگ کار نمونه گیری از بازیکنان بر اساس محاسبات این کمیته با جدیت ادامه خواهد یافت.