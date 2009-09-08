ناتو سرانجام به جنایت خود در کشتار مردم افغانستان اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برای نخستین بار پس از کشتار بیش از 90 نفر از شهروندان افغانستان در حمله جنگنده های ناتو، مقامهای این پیمان نظامی بروز چنین اتفاقی را تایید کردند.

بر این اساس دفتر ناتو در کابل اعلام کرد بررسیهای بازرسان نشان می دهد در حمله مذکور به دو تانکر سوخت در شمال افغانستان شمار زیادی از غیرنظامیان نیز کشته شده اند.

پیش از این نیز "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان با تایید کشته شدن دهها نفر از مردم بی دفاع افغانستان در حمله تحت هدایت نظامیان آلمانی در قندوز، از بروز چنین فاجعه ای ابراز تاسف کرده بود. در این حمله که صبح روز جمعه گذشته به دو تانکر سوخت صورت گرفت بیش از 90 نفر کشته و 60 نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

به گفته شاهدان عینی، طالبان قصد داشت این تانکرها را به نقطه دیگری منتقل کند که با یورش مردم برای گرفتن سوخت روبرو شد و مجبور به توزیع آن شد که هدف حمله جنگنده های ناتو قرار گرفت.

از سوی دیگر وزیر دفاع آلمان شمار کشته شدگان طالبان در این حمله را 65 نفر اعلام کرده و از اقدام نیروهای نظامی کشور در افغانستان دفاع کرده است.

گفتنی است در پی بالاگرفتن اعتراضات به این حمله ناتو ژنرال" استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای خارجی مستقر در افغانستان خواستار بررسی نحوه این عملیات و اعلام آن به رئیس جمهوری افغانستان شد.