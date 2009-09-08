به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد در این مراسم که مسئول دفتر مقام معظم رهبری، اعضای جامعه اطلاعاتی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران نهادها و سازمانهای کشوری و لشکری حضور داشتند؛ ولایت فقیه را حلقه اتصال حکومت با امام دانست و اظهارداشت: ساختن ایران با معیارهای مهدوی، فلسفه حکومت در دوران غیبت و مأموریت روشن حکومت اسلامی است .
رئیسجمهور گفت: الگوی مطلوب، قله حرکت و هدف غایی ما، تحقق جامعه جهانی مهدوی است و خداوند همه عالم را خلق کرده که به این هدف برسند.
دکتر احمدینژاد برافراشته شدن پرچم مهدویت در جهان را مأموریت نظام اسلامی برشمرد و تاکید کرد: یگانهپرستی و توحید، اخلاق در کار و برپایی عدالت، شاخصها و ستون فقرات جامعه مهدوی است.
رئیسجمهور با اشاره به موقعیت کنونی جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز مسئولیتها خیلی سنگین است؛ همه عقلای دنیا فهمیدند که ملت ایران و جمهوری اسلامی پس از انتخابات، مقتدرترین نظام دنیا شده است.
دکتر احمدینژاد خطاب به کارکنان وزارت اطلاعات گفت: باید تراز اهداف جمهوری اسلامی در ابعاد کمی و کیفی گسترش یافته و از همه ظرفیتها برای انجام مأموریت ها استفاده کرده و به بالاترین مدارج علمی و اطلاعاتی دست یابید.
رئیسجمهور همچنین از تلاشها و خدمات حجتالاسلام محسنی اژهای وزیر سابق اطلاعات تشکر و قدردانی نمود و حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی را به عنوان وزیر جدید اطلاعات معرفی کرد.
رئیسجمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه در نظام ولایی، همه سرباز امام عصر(عج) هستند تصریح کرد: سربازی در کسوت گمنامی زیباترین خدمت در نظام ولایی است.
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