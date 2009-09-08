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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۰۸

احمدی نژاد:

‌سربازی در کسوت گمنامی زیباترین خدمت در نظام ولایی است

‌سربازی در کسوت گمنامی زیباترین خدمت در نظام ولایی است

رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه در نظام ولایی، همه سرباز امام عصر(عج) هستند تصریح کرد: ‌سربازی در کسوت گمنامی زیباترین خدمت در نظام ولایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در این مراسم که مسئول دفتر مقام معظم رهبری، اعضای جامعه اطلاعاتی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران نهادها و سازمان‌های کشوری و لشکری حضور داشتند؛ ولایت فقیه را حلقه اتصال حکومت با امام دانست و اظهارداشت: ساختن ایران با معیارهای مهدوی، فلسفه حکومت در دوران غیبت و مأموریت روشن حکومت اسلامی است .

رئیس‌جمهور گفت: الگوی مطلوب، قله حرکت و هدف غایی ما، تحقق جامعه جهانی مهدوی است و خداوند همه عالم را خلق کرده که به این هدف برسند.

دکتر احمدی‌نژاد برافراشته شدن پرچم مهدویت در جهان را مأموریت نظام اسلامی برشمرد و تاکید کرد: یگانه‌پرستی و توحید، اخلاق در کار و برپایی عدالت، شاخص‌ها و ستون فقرات جامعه مهدوی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت کنونی جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز مسئولیت‌ها خیلی سنگین است؛ همه عقلای دنیا فهمیدند که ملت ایران و جمهوری اسلامی پس از انتخابات، مقتدرترین نظام دنیا شده است.

دکتر احمدی‌نژاد خطاب به کارکنان وزارت اطلاعات گفت: باید تراز اهداف جمهوری اسلامی در ابعاد کمی و کیفی گسترش یافته و از همه ظرفیت‌ها برای انجام مأموریت ها استفاده کرده و به بالاترین مدارج علمی و اطلاعاتی دست یابید.

رئیس‌جمهور همچنین از تلاش‌ها و خدمات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات تشکر و قدردانی نمود و حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی را به عنوان وزیر جدید اطلاعات معرفی کرد.
 
کد مطلب 944222

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