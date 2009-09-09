روند پیروزی های تیم پیکان ادامه می یابد

حمید درخشان پس از بازی با تیم تراکتور سازی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: ما خیلی زود به گل رسیدیم و همین موضوع باعث شد که بچه ها فکر کنند باید به لاک دفاعی بروند اما در نیمه اول تیم بسیار باهوش بازی کرد چون به بازیکنان گفته بودم زیاد عقب بازی نکنند تا فرصتی به تیم مقابل داده نشود.

درخشان افزود: از خط میانی تیم راضی نبودم اما در کل خوشحالم که هر سه امتیاز بازی را به دست آوردیم و روند پیروزی و گل نخوردنهای تیم حفظ شد.

درخشان در پاسخ به سئوالی در خصوص اعتراض به نحوه بازی تیم حریف هم گفت: شنیدم که مسئولان باشگاه تراکتورسازی به بازیکنان می گفتند که در موقع مصدومیت بازیکنان پیکان، توپ را به بیرون نزنند و در غیر این صورت پنج میلیون تومان جریمه خواهند شد و به همین دلیل روح پاک ورزش در زمین از سوی بازیکنان تبریزی رعایت نشد و آنها جوانمردانه بازی نکردند و نفس ورزش را این تیم از دست داد، بازی جوانمردانه در دستور کار این تیم نبود.

وی افزود: اصل ورزش بر این است که سلامت باشیم اما حریف سلامت بازیکنان را نادیده گرفت و به خاطر یک نتیجه خیلی چیزها را رعایت نکرد.

سرمربی پیکان در مورد رفع مشکلات خط دفاعی تیم اظهار داشت: دفاع ما به یک انسجام و هماهنگی خاصی رسیده است و از خط دفاعی تیم تشکر می کنم.

وی در خصوص لغو محرومیت تماشاگران برای حضور در ورزشگاه در دقایق آخر نیز گفت: تلاش مسئولان و مدیران باشگاه بالاخره نتیجه داد و ما توانستیم از حضور تماشاگران بهره مند شویم که جا دارد از همه طرفداران و علاقمندان پیکان تشکر کنم که موجب شدند با حضور تماشاگران به این پیروزی ارزشمند دست یابیم.

وی در خصوص داروی بازی یادآور شد: من هیچ وقت به خودم اجازه نمی دهم که درباره داوری صحبت کنم اما در کل معتقدم داور نباید تصمیماتش متاثر از تحریکات نیمکت نشینان باشد هرچند معتقدم گل دومی که ما به ثمر رساندیم نیز آفساید نبود.

برای کریمی برنامه خاصی داریم

سرمربی پیکان در مورد بازی هفته بعد مقابل استیل آذین گفت: ما قبل و بعد از هر بازی با بازیکنان صحبت کرده و مسائل فنی را گوشزد می کنیم که این بازی نیز همینطور خواهد بود زیرا برای ما همه بازی ها مهم است و به دنبال سه امتیاز آن هستیم و دیدار استیل آذین نیز برای ما مثل تیمهای دیگر است که برای پیروزی به میدان خواهیم رفت و برای کریمی نیز برنامه خاصی داریم.

درخشان در مورد پست تخصصی آلتامیر بازیکن خارجی تیم اظهار داشت: این بازیکن توانایی بازی در سه پست دفاع جلو زن، سوئیپر و هافبک دفاعی را دارد که پس از حضور در میدان توانایی اش را ارزیابی خواهیم کرد.

جهانگیر عسگری نیز در مورد مصدومیت خود گفت: هنوز نمی توانم خوب بدوم و بازی کنم و برای بازی نیز عجله ندارم تا خوب شوم و دوست دارم زمانی که کاملا آماده شدم در خدمت تیم باشم.

وی در خصوص نداشتن رقیب جدی در پست مهاجم تیم اظهار داشت: نباید فکر کنید که پیکان این فصل مهاجم خوب نگرفته و من بی رقیب هستم بلکه تیم ما بازیکنان خوبی مثل عباسفرد، عطایی، دقیقی و رزاقی را دارد که رقیب جدی من هستند و من هم تلاش می کنم که با آمادگی درترکیب ثابت تیم قرار گیرم.

کمالوند: ما از پیکان بهتربودیم

فراز کمالوند نیز درباره بازی اظهار داشت: من هیچ صحبتی نمی کنم چون می ترسم حرفهایم به مذاق کمیته انضباطی خوش نیاید و فردا ما را بازخواست کنند.

وی درخصوص عدم بازی جوانمردانه تیم اظهار داشت: همین حرفها موجب شده که فوتبال کشورمان پیشرفت نکند، بازیکنان پیکان هر سه ثانیه خودشان را زمین می انداختند آن هم نوبتی انگار به آنها گفته بودند هر 11 نفر چند دقیقه ای وقت تلف کنند، چطور بازیکنی که با برانکارد بیرون رفته در مدت سه ثانیه وارد زمین می شود و این روش بازی فوتبال نیست.

وی افزود: از بازی بعدی من با مربی و کاپیتان تیم با طرف مقابل صحبت می کنیم که اگر بازیکنی الکی زمین افتاد بازی را نگه نداریم تا نشان دهیم چرا درجا می زنیم و بگوییم فوتبال اصلی را تیمهایی مثل آرسنال و منچستر بازی می کنند.

وی در خصوص باخت تیم تراکتورسازی گفت: در آستانه این بازی دو بازیکن کلیدی خودرا به علت مصدومیت از دست دادیم که برای ما خیلی گران تمام شد، ضمن اینکه با وجود خستگی نصرتی مجبور بودیم از وی استفاده کنیم و بازیکن جایگزین نیز نداشتیم و اخراج نصرتی هم باعث شد بیشتر به باخت نزدیک شویم اما اصلا فکر نمی کردم پیکان بتواند مارا شکست دهد چون ما از آنها واقعا سر بودیم اما در این بازی بخت با ما یار نبود.

داور ضعیف بود

کمالوند در مورد داوری هم نظر خود را اینگونه بیان کرد: نمی خواستم در مورد داوری صحبت کنم اما وقتی یک داور جوان را برای اولین باربرای قضاوت انتخاب می کنند داوری نیز دچار ضعف می شود و من معتقدم داور روز بسیار ضعیفی داشت و یک پنالتی مسلم ما را هم نگرفت و شاید تساوی نتیجه عادلانه ای بود.

سرمربی تراکتور سازی ضمن اظهار علاقه برای بخشیده شدن نیکبخت برای استفاده در بازی نگرانی خود را از بازی با استقلال پنهان نکرد و افزود: در مقابل استقلال سه بازیکن کلیدی ما مانند نصرتی، پیمنتا، کرار را در اختیار نداریم که بسیار نگران کننده است.