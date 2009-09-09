احداث پارک نجوم در انتظار پاسخ مسئولان

فاطمه سعیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر از ارائه پیشنهاد ایجاد پارک نجوم خبر داد و گفت: این پیشنهاد ارائه شده و اکنون در حال مذاکره هستیم.

وی با اشاره به این مذاکرات ادامه داد: برای راه اندازی این پارک با سازمان فضایی، رصدخانه ملی، انجمن نجوم و پژوهشگاه هوا فضا مذاکراتی شده ضمن آنکه این طرح به سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است.

طرح کلی پارک نجوم ایران دارای دو بخش اصلی است که یکی از آنها رصدخانه و دیگری چهارتاقی است که نماد رصد سنتی ایران است. در این طرح بخشی برای تالارهایی که آسمان شب را نشان می دهد (آسمان نما) طراحی شده است.

سعیدی پور با بیان اینکه انجمن نجوم سپهر کاشان از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: این انجمن همزمان با آغاز سال جهانی نجوم فعالیتهایی را در زمینه ترویج این علم انجام داد.

وی ساخت ساعتهای آفتابی را از جمله اقدامات این انجمن نام برد و افزود: از آنجایی که کاشان یکی از مناطقی است که تابش خورشید در آن شدید است اقدام به طراحی و ساخت ساعتهای خورشیدی کردیم تا علاقه مندان با این میراث کهن آشنا شوند.

سعیدی پور به برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های عکاسی نجومی و روباتهای فضایی اشاره کرد و اظهار داشت: در این کارگاهها علاقه مندان با نحوه عکاسی از پدیده های نجومی و همچنین روباتهای فضایی آشنا می شوند. روباتهای فضایی روباتهایی هستند که با حرکت در سیاره های مختلف، اطلاعات مورد نظر را جمع آوری می کنند.

جشنواره غیاث الدین کاشانی

دبیر انجمن سپر کاشان از برگزاری جشنواره علمی غیاث الدین کاشانی خبر داد و گفت: این جشنواره در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد که در آن آموزشهایی برای دبیران آموزش و پرورش و کارمندان دولتی در زمینه نجوم ارائه می شود.

ایجاد کارگروههای تحقیقاتی در حوزه نجوم

سعیدی پور به بیان ایجاد کارگروههای تحقیقاتی و پژوهشی در این انجمن پرداخت و گفت: در این انجمن کارگروههای تحقیقاتی چون منظومه شمسی، آینده جهان، تاریخچه نجوم پیش و پس از اسلام، تاریخچه نجوم در زمان معاصر، ادوات نجومی در قبل و بعد از اختراع تلسکوپ ایجاد شده است و هر کدام از این گروهها بر روی پروژه های مرتبط در حال تحقیق و تفحص هستند.