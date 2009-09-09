تولید سم بیولوژیکی از نمک دریا و نشاسته توسط محققان کشور

دکتر غلامرضا صالحی جوزانی با تاکید بر خطرات استفاده از سموم برای کنترل آفات و بیماریهای گیاهی برای انسان گفت: در سالهای اخیر از روشهای کنترل بیولوژیکی استفاده می شود که با توجهی که به این مقوله شده میزان مبادلات تجاری سموم بیولوژیکی در دنیا به بیش از 300 میلیون دلار رسیده است.

وی استفاده از باکتریهای Bt را یکی از موارد مهم در روش بیولوژیک دانست و افزود: به دلیل اهمیت بالای این باکتری در کنترل آفات خاص و نداشتن خطرات زیست محیطی آن را به یک عامل بیولوژیک منحصر به فرد تبدیل کرده است و در حال حاضر عمده ترین سم بیولوژیک با استفاده از این باکتری تولید می شود.

رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی میزان فروش سموم بیولوژیک با استفاده از این باکتری را در دنیا بیش از 200 میلیون دلار ذکر کرد و با اشاره به تحقیق در مورد این باکتری در کشور اظهار داشت: در این تحقیق که در زمینه تولید سموم بیولوژیک سموم باکتری Bt بوده است تلاش شد تا تعداد 128 ایزوله این باکتری از مناطق مختلف کشاورزی جداسازی و با استفاده از روشهای پیشرفته بیوشیمیایی و بیولوژی مولکولی شناسایی شود.

صالحی ادامه داد: پس از شناسایی، اقدام به بررسی قدرت کشندگی آنها بر روی آفات پروانه ای یعنی کرم غوزه پنبه و بید سیب زمینی، آفات بالپوش چون سوسک برگخوار نارون، سوسک کلرادوی سیب زمینی و سوسک سرخرطومی یونجه و همچنین نماتد انگل گیاهی کردیم.

مجری طرح با بیان اینکه سویه های بومی بین پنج تا 35 ژن شناخته شده مختلف تولید کننده "توکسین" را دارد به مهر گفت: علاوه بر این تعداد 9 توالی حاوی ژنهای جدید در سویه های بومی مذکور برای اولین بار در دنیا شناسایی شد و تلاش برای شناسایی فعالیت و توالی آنها ادامه دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تاکید بر اینکه این سویه ها دارای قدرت کنترل کنندگی بالاتر نسبت به سویه های تجاری خارجی هستند، اضافه کرد: در نهایت تولید نیمه انبوه سویه های انتخابی با استفاده از ضایعات کشاورزی در سطح پایلوت در بیوراکتورها بهینه سازی شد.

صالحی با اشاره به اینکه در این تحقیق از قندهای نشاسته، ساکارز حاصل از ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی و لاکتوز حاصل از ضایعات صنایع لبنیات به عنوان منبع کربن، ضایعات ذرت به عنوان منبع ازت و نمک دریا و ترکیبی از املاح معدنی دیگر به عنوان منبع املاح استفاده شد، اضافه کرد: نتایج این تحقیقات نشان داد که می توان از ضایعات کشاورزی حاوی نشاسته و ساکارز مانند ملاس و نشاسته تجاری یا صنعتی و نمک دریا برای تولید سوشهای بومی باکتری Bt بهره جست.

رئیس بخش بیوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر آزمایشهایی در زمینه فرمولاسیون مزرعه ای در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: پروتکل فرمولاسیون تولید این سم به زودی نهایی می شود که با نهایی شدن آن برای تولید انبوه در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.