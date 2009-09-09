مسئولان مازنی شناخت دقیقی از فعالیت مراکز تحقیقات کشاورزی استان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه سه شنبه شب در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی مازندران در موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل افزود: اطلاع رسانی موثرتر از فعالیت مراکز تحقیقاتی و ارتباط با مراکز تولیدی و صنعتی می تواند در انتقال تحقیقات علمی این مراکز موثر باشد.

وی بر افزایش کیفیت تحقیقات به منظور مصرف کردن نیازهای بخشی تاکید کرد و گفت: سازمان بازرگانی و جهاد کشاورزی مازندران برای خرید برنج و حمایت تولید کنندگان بیشتر تلاش کنند.

عنایت الله تورنگ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز گزارش کاملی از وضعیت تولید محصولات زراعی و باغی استان ارائه داد و با اشاره به افزایش جمعیت دنیا و محدودیت های تولید برنج و تغییر الگوی مصرف برنج در کشورهای مختلف اظهار داشت: نبود برنج برای صادرات در سالهای آتی بر میزان خودکفایی در این محصول مهم موثر خواهد بود.

وی نگاه به شالیزار را به عنوان یک مجموعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی استان برشمرد و افزود: تنها با کشت برنج نمی توان به اهداف اقتصادی و تولیدی دست یافت و باید با اجرای کشت دوم و بالا بردن تراکم کشت، فعالیت در شالیزار را اقتصادی کرد.

تورنگ وجود مرکز تحقیقاتی، مرغ لاین آمل، پشتیبانی مرغ بومی در ساری و موسسه تحقیقات مرکبات کشور در رامسر، باغ اکولوژی گیاه شناسی در نوشهر و موسسه اکولوژی دریای خزر در ساری را برای کشور و استان مغتنم برشمرد.

وی با بیان اینکه ضریب کشت در استان 1.35 بوده، گفت: این در حالی است که در کشور این رقم 0.7 است به این معنی که 35صدم درصد از اراضی مازندران سالانه دوبار کشت می شود که در کشور این میزان 30 صدم درسال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزایش تولید گندم، برنج و جو، کلزا و محصولات باغی، علوفه و سویا را در استان بسیار امیدوار کننده توصیف کرد و افزود: این افزایش در سایه تلاش محققین، کارشناسان، کشاورزان و دست اندرکاران بخش محقق شده است.

وی تاکید کرد: باید فاصله آرمانی تولیدات کشاورزی با تولید کشاورزان هرچه بیشتر کم شود.

تورنگ تولید محصول سالم را از کارهای بسیار مهم برشمرد و افزود: تولید برنج سالم و توت فرنگی از اعم این فعالیتها بوده که در استان محقق شده است.

وی اقداماتی نظیر تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی، تشکیل شرکتهای خدمات فنی، تغییر کشاورزی سنتی به علمی، کاهش مصرف سم و کود شیمیایی، اجرای زیربناهای تولید و تجهیز و نوسازی اراضی، ترویج آبیاری قطره ای و تحت فشار و کشت متراکم و گلخانه ای را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.