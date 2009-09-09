تنها 4 تا 6 درصد برنج تولیدی دنیا وارد بازار تجارت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی نصیری شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران در آمل افزود: نباید همیشه امیدوار باشیم که توجه به روند افزایشی جمعیت دنیا و محدودیتهای تولید برنج جهان بتوانیم از کشورهای دیگر برنج وارد کنیم.

وی در ادامه معرفی ارقام جدید، تهیه و معرفی ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها، استفاده از کود سبز مدیریت آب در شالیزار و افزایش بهره وری، کاهش مصرف سم، استفاده از ضایعات کشاورزی و کاهش ضایعات را از اهداف این موسسه ذکر کرد و افزود: تاکنون 10 رقم برنج نظیرندا، نعمت، دشت، فجر، شفق، تابش، پویا، هیبرید و شیرودی به کشاورزان کشور معرفی شده و سه رقم دیگر تا پایان سال معرفی خواهد شد.

نصیری همچنین از 50 طرح تحقیقاتی در دست مطالعه در این موسسه و معرفی دو لاین مقاوم به سرما در آینده خبر داد.

سیروس آقاجانزاده، رئیس موسسه تحقیقات مرکبات کشور نیز به فعالیت شورای هماهنگی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت هماهنگی بیشتر بین مراکز تحقیقاتی و ترویجی و آموزشی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و هدف تشکیل و فعالیت شورا را آشنایی با ظرفیتها و توانمندی ها و امکانات، نیروی انسانی این مراکز برشمرد.

وی وجود هشت مرکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی از جمله موسسه تحقیقات برنج، مرکبات، کشاورزی، مرکز تحقیقات ماهیان آبی، مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت ترویج کشاورزی استان را ظرفیتی قابل اتکا برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی، ترویجی و کشاورزی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 40 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی در استان توسط این مرکز در حال انجام است.