مبارزه با مواد مخدر در لرستان نیازمند حرکت جدی تر است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ حسین رحیمی عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان اظهار داشت: بنا بر درخواست مسئولان مرکز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید اقدامات خود را در قالب پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و مقابله معطوف کند.

وی با تاکید بر اینکه باتوجه به بررسیهای به عمل آمده لرستان در بعضی از بخشهای یاد شده باید تقویت شود، بیان داشت: در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ابعاد عملکرد هر دستگاه باید مشخص شود و گزارش عملکرد هر دستگاه باید به صورت مستمر و ماهیانه به شوراها ارسال شود.

ضرورت تدوین نقشه راه لرستان برای جلوگیری از شیوع مواد مخدر

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه همکاری هماهنگ دستگاه ها نیاز به اراده جمعی دارد، تاکید کرد: در خصوص جلوگیری از شیوع مواد مخدر باید نقشه راه استان تعیین شود تا از این طریق مشخص شود که لرستان در زمینه مواد مخدر چگونه بوده است و هم اکنون چه وضعیتی دارد و آینده آن به کجا خواهد رسید.

سرهنگ رحیمی با اشاره به این نکته که آلودگی استان به مواد مخدر بحثی جدی است، خاطرنشان کرد: به دلیل ویژگیهای خاص موجود در لرستان روز به روز وضعیت استان در این زمینه نامطلوبتر می شود و اگر بخواهیم با این امر مقابله کنیم باید دستگاه ها همکاری لازم با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان را داشته باشند.

وی به برخی دیگر از اقداماتی که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید تشکیل شود مانند تشکیل و راه اندازی اتاق های فکر اشاره کرد و گفت: چشم انداز آینده شورا باید در ابعاد مختلف تعیین شود تا مشخص شود که آینده اعتیاد استان به کجا می رود.

در زمینه مبارزه با مواد مخدر هیچ پژوهشی در لرستان صورت نگرفته است

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با انتقاد از این موضوع که در زمینه فعال شدن بخش پژوهشی هیچ برنامه ریزی در لرستان انجام نشده است، یادآور شد: باید بخش پژوهش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود و در این زمینه برنامه ریزی های منظمی صورت گیرد.

سرهنگ رحیمی اظهار داشت: شوراهای فرعی در شهرستانهای استان فعال نیستند و اگر هم فعال هستند فعالیتشان بسیار بی روح و کمرنگ است و در زمینه کمیته های چهارگانه نیز فعالیت افراد ضعیف است لذا باید افراد قویتری وارد این کمیته ها شوند.

وی یادآور شد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید در بخش درمان جدی تر عمل کند و گرایش درمان 70 درصد به سمت بخش خصوصی و 30 درصد به سمت بخش دولتی باشد.