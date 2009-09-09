تغییر نگاه به مقوله مواد مخدر نیازمند حرکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان اظهار داشت: خوراک، محتوا و دستورالعمل های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با سیاستهایی که از مرکز اعمال می شود باشد و این دستورالعمل ها توسط دبیر شورا اجرا شوند.

وی روند گسترش اعتیاد در جامعه را رو به رشد دانست و بیان داشت: اعتیاد یک مشکل اساسی است که متاسفانه هر روز در جامعه بدون سر و صدا گسترش می یابد و از جامعه تلفات می گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به مشکلات مقابله با اعتیاد اشاره کرد و عنوان داشت: مبارزه با اعتیاد از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و نیاز به کار تخصصی دارد که در این زمینه هیچکس نباید بی تفاوت باشد.

چراغیان یادآور شد: تغییر نگاه به استعمال مواد مخدر نیاز به یک حرکت زیربنایی دارد و باید سعی شود که این تغییر نگاه صورت گیرد که این امر در گرو همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش، ائمه جماعت و رسانه ها با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است.

وی افزود: شناسایی و انهدام باندها و استفاده از پایگاه های مقاومت می تواند در این تغییر دیدگاه موثر باشند.