انتقاد صریح ابطحی از شمس/ سرمربی تیم ملی نبایدبا باشگاه همکاری کند

سید مهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش مقابل راه ساری گفت: بازی خیلی خوبی بود. مسابقه‌ای حساس که با استقبال بسیار زیاد تماشاگران مازندرانی برگزار شد. من که سال‌ها در فوتسال ایران حضور دارم تا به امروز چنین استقبالی را از یک مسابقه فوتسال ندیده بودم.

وی در ادامه به حضور حسین شمس در سالن شهید رسول حسینی ساری اشاره کرد و این حرکت او را اقدامی در جهت تهییج تیم راه ساری برای ایستادن مقابل تیم شهید منصوری خواند و افزود: سرمربی تیم ملی طوری برنامه ریزی کرده بود که راه ساری مقابل تیم ما بایستد تا تیم فولاد صدرنشین شود!

سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک همچنین مدعی شد خود و شاگردانش به این مسائل توجهی ندارند و نگاه‌شان به مسائل فنی و آن چیزی است که در زمین مسابقه می گذرد. وی در این خصوص افزود: با این شرایط بازی خوبی را مقابل راه ساری که از بهترین تیم‌های لیگ برتری است به نمایش گذاشتیم و در همان نیمه اول با نتیجه 4 بریک از این تیم پیش افتادیم. در نیمه دوم هم به اداره بازی پرداختیم و در نهایت به برتری 4 بر2 دست یافتیم.

حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران است. حضور او در سالنی که یکی از حساس ترین مسابقات لیگ در آن برگزار می شود، نباید اتفاقی عجیب و ناخوشایند باشد اما چرا سرمربی تیم شهید منصوری از حضور وی در سالن شهید رسول حسینی انتقاد دارد؟

ابطحی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: راه ساری تیم خوبی است و از این تیم خوب چند بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند. اینکه آقای شمس چنین بازیکنانی را به اردوی تیم ملی دعوت کرده، اتفاق خوبی است اما اگر آنها را پس از چند جلسه تمرین خط بزند مشخص است که برای ایجاد انگیزه بین این بازیکنان و اینکه مقابل شهید منصوری قد علم کنند آنها را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است.

ابطحی در ادامه خاطرنشان کرد: حتما آقای شمس مشکل مالی دارد که حاضر شده است این حرفها و حواشی را به جان بخرد و با یک باشگاه لیگ برتری همکاری کند. ایشان گفته مشکل مالی ندارد اما شواهد نشان می دهد به خاطر پیشنهاد خوب تیم فولادماهان به این تیم مشاوره می دهد.

وی در ادامه مدعی شد یکی از عوامل به هم ریختگی فوتسال کشور حضور همزمان شمس در تیم ملی و باشگاه فولادماهان اصفهان و برای اثبات ادعای خود به خبرنگار مهر گفت: مگر می شود سرمربی تیم ملی در هر رشته ورزشی مدیرفنی و مشاور یک باشگاه باشد؟! آقای شمس کار خلافی نمی کند اما حضورش در باشگاه فولاد ماهان شائبه ساز است. برای او خیلی ساده است که در اردوی تیم ملی از نظر روحی بازیکنان تیم مورد نظر خود را ارتقا دهد و موجبات تنزل بازیکنان شهید منصوری را فراهم آورد. من نمی گویم سرمربی تیم ملی چنین کاری می کند اما باور کنید این ذهنیت خودبه خود ایجاد شده و شائبه‌ها طبیعتا به ذهن خطور می کند.

سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک از مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون خواست مانع از ادامه همکاری شمس با باشگاه فولادماهان سپاهان شوند. وی در این رابطه گفت: نمی دانم چرا مسئولان فدراسیون متوجه تبعات حضور سرمربی تیم ملی در یک باشگاه نشدند. این موضوع نه به تیم ملی بلکه به تیم فولادماهان و حتی سرمربی تیم ملی هم لطمه می زند.

ابطحی یادآور شد: من چندی پیش در این خصوص به آقای ترابیان هشدار دادم و گفتم این همکاری به فوتسال لطمه می زند اما ایشان تاکید داشتند این همکاری خیلی جزیی و در حد مشاوره است. متاسفانه آقای ترابیان خیلی ساده به این موضوع نگاه کرده اند. مسئولان فدراسیون نباید به این موضوع مهم ساده نگاه کنند و باید با منطق و بدون احساس در این رابطه تصمیم گیری کنند.

سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در خصوص دلایل رشد این تیم در فصل جاری گفت: تیم ما از دو سری بازیکن باتجربه و جوان در ترکیب خود بهره می بریم. تعامل، همکاری و کار گروهی این مجموعه باعث شده تا به امروز نتایج خوبی را کسب کنیم. ما برای هر بازی یک برنامه خاص داریم. برنامه های ما آنقدر متنوع است که هیچ تیمی از کارمان سردر نمی آورد.